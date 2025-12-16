Кой е колегата с торба на главата до Вергов? Който познае, отива на театър

Мистериозен колега с торба на главата седи до актьора Юлиан Вергов. Кой е той обаче гадаят последователите в социалните мрежи, след като Вергов пусна снимка на двамата. Колегата му се е скрил, за да не гледа мач, тъй като двамата били фенове на различни отбори. Кадърът може би е от гримьорна.

“Ей така се гледа мач заедно, когато двамата сте от различни отбори. Познайте кой е колегата инсталация”, пише Вергов. А сред позналите на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима участници в импровизираното състезание на актьора, които ще спечелят по два билета за спектакъл с участието на “мистериозния” актьор.

Засега хората предполагат, че става дума за Петър Антонов, с когото Вергов играе в спектакъла “Наполитано”. Пиесата е режисирана от Димитър Коцев - Шошо и е по текста на Яна Борисова.

Историята разказва за среща между двама мъже, които по различни причини са принудени да живеят на улицата. Някога и двамата са имали професия, добър живот и семейство.

След като случайно се запознават и сближават, те решават да помогнат на този от тях, който има шанс да бъде щастлив.

