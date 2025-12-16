Близо 100 хиляди копия от книгата на Саркози се продадоха за по-малко от седмица

Близо 100 000 екземпляра бяха продадени за по-малко от седмица от книгата на бившия френски президент Никола Саркози, в която той разказва за трите си седмици в затвора след присъдата му по процеса за неправомерно финансиране от Либия на неговата кандидатпрезидентска кампания през 2007 г., съобщи днес издателството на книгата, цитирано от Франс прес и БТА, като нарече продажбите „феноменален успех".

„Номер 1 по продажби! „Le journal d'un prisonnier" (Дневникът на един затворник – бел.прев.) беше продадена в 98 610 копия само за няколко дни след пускането ѝ в книжарниците! Феноменален номер 1", написа издателство „Фаяр" в съобщение в социалната мрежа „Екс", въз основа на рейтингите на Института „Нилсен И Ку Же Еф Ка" за книжния пазар.

Публикувана на 10 декември, книгата разказва за трите седмици, които бившият президент на Франция, управлявал страната в периода 2007-2012 г., прекара в затвора, след като през септември бе осъден на пет години по дело за получаване на финансиране от Либия.

Парижкият наказателен съд го призна за виновен за това, че съзнателно е позволил на сътрудниците си да търсят финансиране за президентската му кампания през 2007 г. от високопоставения либийски служител Абдала Сенуси, въпреки че той излежаваше доживотна присъда за взривяването на самолет Ди Си -10 над Нигер, при което на 19 септември 1989 г. бяха убити 170 души. В замяна на това се предполага, че сътрудниците на Саркози са му обещали да преразгледат правното му положение.

Присъдата на Саркози, който по време на целия процес пледираше, че е невинен и обжалва решението на съда, ще бъде преразгледана от Парижкия апелативен съд в периода от 16 март до 3 юни.

Бившият президент, който в момента е на 70 г., беше освободен под парична гаранция на 10 ноември, след като прекара 20 дни в килия в парижкия затвор „Санте" – безпрецедентно задържане на бивш президент във френската история, отбелязва АФП.

Книгата, съдържаща 216 страници, е публикувана от издателство, контролирано от консервативния бизнесмен Винсан Болоре. Той я издаде точно един месец, след като бившият държавен глава беше освободен от затвора.

Никола Саркози предприе и обиколка за представяне на книгата си – по-специално в Париж, Марсилия и Мантон. Утре се очаква представянето на творбата в книжарница във Версай.