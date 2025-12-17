ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В София отваря врати галерия „Автоматик" - пространство за дигитални изкуства

София СНИМКА: АРХИВ

В София отваря врати галерия „Автоматик“ - пространство за дигитални изкуства, съобщава БТА. Официалното откриване ще бъде днес, 17 декември, когато ще бъде представена творбата, акцент в събитието - видеото „Действия срещу правилния начин“ на Анна Васоф, съобщават домакините.

По думите на екипа е важно в България (а и в региона) да има поне едно добре организирано място, в което произведенията от сферата на дигиталните изкуства да бъдат подобаващо представени и достъпни за публиката в непосредствен формат - по всяко време, във всеки час.

Организаторите уточняват, че видеото „Действия срещу правилния начин“ на Анна Васоф пренарежда връзките между хора, машини и предмети, предлагайки игриви, хумористични и по-сериозни, отколкото изглеждат на пръв поглед решения.

