Шест причини тази Коледа да влезете в библиотеката на Storytel.

Празниците са онова съкровено време в годината, когато си позволяваме да забавим темпото, да останем насаме със себе си и с хората, които обичаме. Точно тогава търсим подаръци и преживявания, които носят смисъл, уют и споделена емоция - не просто предмети, а внимание.

Аудиокнигите все по-често се оказват точно такава компания. И неслучайно завладяват по естествен начин света и ежедневието на хората. Дори най-големите традиционалисти вече признават, че днес няма нужда да избираме между хартиени и аудиокниги. Просто можем да имаме и двете. Хартиената книга носи усещането за ритуал, за тишина и спокойствие, а аудиокнигата – свобода, мобилност и нов начин да се потопим в текста. Двата формата не се конкурират, а се допълват. Те разширяват начина, по който литературата присъства в живота ни - според настроението, времето и нуждите ни.

Затова аудиокнигите са и идеалният подарък, който можем да направим на себе си и на близките си. Не заемат място на рафта, но заема специално място и в делниците, и в празниците ни. Може да ги слушате у дома, в колата, докато чакате пред някой мол, по време на разходка или докато готвите нечетен брой ястия. И най-хубавото – те са подарък, който продължава да радва и след като празниците отминат. Защото животът винаги е по-хубав с вълнуващи истории.

А ето и 6 причини да изберете абонамент за библиотеката над 500 000 заглавия на Storytel за себе си и близките си тази Коледа:

Времето работи за нас, а не срещу нас

Аудиокнигите превръщат „изгубените“ моменти - пътуване, чакане, домакинска работа, във време за истории, идеи и вдъхновение.

2. Историите оживяват чрез гласа

Преживяването е различно, когато стотици любими актьори – от Владо Пенев и Гергана Стоянова до Мерил Стрийп и Том Ханкс ни превеждат през завладяващите романи. Те ще добавят емоция, ритъм и характер, които често разкриват дори нови пластове на познати текстове.

3. Подходящи са за всеки вкус и възраст

Художествена литература, биографии, бизнес книги, подкасти, детски приказки – изборът е безкраен и е само на един клик разстояние. Пропуснали сте хитовата трилогия на Васил Попов – „Мамник“, „Лехуса“ и „Аждер“? Е, ваканцията е чудесно време да наваксате и да влезете в тренда. Искате да споделите традиционни и нови коледни истории със семейството край елхата или в колата? Storytel има специална колекция и за вас.

4. Можете да слушате и четете едновременно

С новите функции в Storytel вече можете да комбинирате слушане и четене. Така следите историята с още по-добър фокус, независимо дали изучавате нов език, искате да подобрите концентрацията си или просто обичате да държите думите под око. Функцията вече е достъпна за хиляди заглавия, като към тях постоянно се добавят нови.

5. Идеален подарък – едновременно личен и универсален

Абонаментът за Storytel е жест, който показва грижа, но оставя свободата на избор. И ни спестява притеснението „Дали пък вече няма точно този роман?“

6. Истории, които ни следват навсякъде

В слушалките, в колата, у дома, във фитнеса, на ски ваканция – любимите истории вече са навсякъде с вас, без риск да ги забравите в метрото или да тежат в чантата ви.

Затова този декември ви предлагаме да приемете празнична покана на Storytel и да „отворите вратата“ на една нова, необятна библиотека. Над 500 000 заглавия, 7 000 от тях на български език, вече ви очакват. Сега можете да получите достъп при специални условия – 3.48 € (6.80 лева) за първите 30 дни от абонамента.