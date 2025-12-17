Агнешка Холанд ще получи почетната награда на филмовия фестивал в Гьотеборг

В година, когато кинофестивалът в Гьотеборг, Швеция, ще се фокусира върху важността на истината, организаторите му ще връчат международната си почетна награда "Дракон" на Агнешка Холанд - световноизвестна полска режисьорка, чиято дълга, изобилна и отличавана кариера е посветена на това, съобщи "Варайъти".

Една от големите фигури на европейското кино, Холанд ще представи "Франц" - своя небиографичен, неагиографски, но забавен поглед върху чешкия писател Франц Кафка, неговия живот, вдъхновения и влиянието му до наши дни, когато той вече е част от туристическата индустрия на Прага.

Агнешка Холанд казва, че Прага, където пристига през 60-те години на миналия век, я е създала. Тя не само получава образование в прочутата филмова школа FAMU, но черпи вдъхновение от Чехословашката нова вълна и подкрепяйки Пражката пролет през 1968 г., полага основата на активизма си.

Eдин от най-ранните й филми Screen Tests (1979), заснет, когато Холанд се връща в Полша, ще бъде прожектиран на ретроспективата в Гьотеборг. Именно той открива първия фестивал в шведския град същата година.

Филмът "Провинциални актьори" на Агнешка Холанд, отличен с награда ФИПРЕССИ в Кан, също е част от програмата на кинофестивала в Гьотеборг.

Ретроспективата ще включва и най-известния филм на режисьорката - "Европа, Европа" (1990), номиниран за "Оскар" и отличен със "Златен глобус".

Задаването на неудобни въпроси за крехкостта на европейската идентичност или за Беларус и полската имиграционна политика в "Зелена граница" - друг филм на Холанд, който ще бъде представен в Гьотеборг, прави режисьорката етичен пример за едни, но и недолюбвана от други.

"Аз обаче не съм политик", казва Агнешка Холанд пред "Варайъти". "Мисля, че моят дълг - или може би "дълг" е твърде силна дума, моята цел е да говоря за неща, които хората може би не искат да чуват, докато политиците ги направиха враждебни към гласовете, които се издигат в защита на някои ценности, широко приемани преди 10 години, но сега вече не", допълва тя, цитирана от БТА.

Агнешка Холанд е един от най-характерните гласове в европейското кино и един от най-значимите режисьори на нашето време. С филми като "Европа, Европа" и "В мрака" тя изследва исторически и съвременни кризи през безкомпромисния обектив на хуманизма. Преминавайки с лекота от интимни характерни проучвания към политически заредени разкази, нейното творчество се отличава с прецизност, съпричастност и безстрашна артистична цялост, отбелязват организаторите на кинофестивала в Гьотеборг.

"През цялата си кариера Холанд съчетава артистичната си сила с непоколебима политическа ангажираност. Няколко от филмите й са били забранени, самата тя е била арестувана, а най-скоро "Зелена граница" предизвика политическо възмущение в родната й страна. Тези реакции са пряк резултат от нейната упорита решимост да се изправи пред по-тъмните реалности на Европа, минали и настоящи", допълват организаторите.

"Агнешка Холанд многократно е демонстрирала как киното може да бъде едновременно артистично новаторско и дълбоко вкоренено в моралните въпроси на нашето време. Да посрещнем режисьор, който от десетилетия изследва многото слоеве на истината - неудобната, противоречивата и дълбоко човешката, е особено значимо тази година, когато фокусът на фестивала е именно върху истината", посочва артистичният директор Пия Лундберг.

Холанд ще получи почетната награда "Дракон" на 30 януари. Награждаването на режисьорката и интервюто с нея на сцената несъмнено ще бъдат сред акцентите на филмовия фестивал в Гьотеборг, който ще се проведе от 23 януари до 1 февруари.

Както БТА писа по-рано, Агнешка Холанд беше удостоена с почетната научна степен "доктор хонорис кауза" на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ).

Трябва да имаме смелостта да представяме теми, които могат да бъдат болезнени и трудни и да ни струват кариерата, каза режисьорката, приемайки отличието.

Холанд беше удостоена и с почетна награда "Синелибри".