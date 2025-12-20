В новогодишната нощ Христо Мутафчиев вдига наздравици в театъра

Валентин Ганев и Василена Винченцо играят в Народния театър "Бурята" на Робърт Уилсън

Храна за душата подготвят театрите и операта часове преди да дойде новата 2026-а. И тази година на 31 декември има богата програма от спектакли и концерти, на които зрителите да се насладят в празничния ден.

Народният театър “Иван Вазов” ще спази традицията да посрещне новата година с публиката. Три представления ще се играят на голяма сцена, камерна сцена и сцена “Апостол Карамитев”.

Последната пиеса на Уилям Шекспир, поставема от световноизвестния режисьор Робърт Уилсън - “Бурята”, ще се играе на голяма сцена. Първото известно представление се е състояло на 1 ноември 1611 г. в двореца “Уайтхол” в Лондон.

Действието се развива на отдалечен остров, където магьосникът Просперо, пълноправният княз на Милано, крои планове да върне дъщеря си Миранда на нейното законно място, използвайки илюзия и умело манипулиране. Той призовава буря, за да накара узурпатора - брат си Антонио, и неговия съучастник крал Алонсо от Неапол да повярват, че са корабокруширали и изоставени на острова. Там неговите машинации водят до разкриването на скромната същност на Антонио, спасяването на краля и брака на Миранда със сина на Алонсо - Фердинанд. Сцена от спектакъла “Бурята” на Робърт Уилсън. Вляво е Христо Мутафчиев по време на “Боже мой”. СНИМКИ: НАРОДЕН ТЕАТЪР/ СВЕТОСЛАВ КАРАДЖОВ/ ГЕРГАНА ДАМЯНОВА И СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

В типичния си стил за визуален театър Робърт Уилсън представи пиесата за първи път у нас през 2021 г. Движенията на актьорите напомнят балет или пантомима, а светлината играе ролята на самостоятелен герой. Това превръща класическата история в сюрреалистичен сън, където тишината и

жестовете са толкова важни, колкото и самият текст

Сред актьорите, които ще излязат на сцената, са Веселин Мезеклиев, Василена Винченцо, Валентин Ганев, Гергана Змийчарова.

Режисьорът Робърт Уилсън почина през август тази година, а в негова памет на 25 ноември Народният театър посвети представлението на “Бурята” на живота и творчеството му като част от международната инициатива Robert Wilson Memorials.

След премиерата “Бурята” бе отличен с “Икар” за най-добър спектакъл, имаше и номинация за “Аскеер” за най-добро представление, но спечели наградата за сценография.

По същото време от 19 часа на камерна сцена ще излезе Христо Мутафчиев с моноспектакъла “Боже мой”. Публиката ще го види като самотен мъж на маса в бара. Оказва се, че барът е на Юда, а мъжът е Христос. Или поне така твърди.

Пиесата е по текст на младата авторка Теа Денолюбова, а режисьор е Стоян Радев.

“Доволен ли си, татко? Хубаво ли оплеска нещата? Даже не знам защо те питам. Ти никога не отговаряш. Оставяш хората с илюзията за теб. Доста хитро от твоя страна. Никога не чуваш молбите ми, но решаваш да се появиш по най-ефектния начин – като мълния върху самотно дърво в полето. Грандоман”, са част от провокативните реплики, които изрича Христо Мутафчиев. Албена Ставрева като Гичка Кукуто в “Неведение”

Според режисьора това е спектакъл - повик за човечност и любов във времена, в които с Божието слово се злоупотребява и вместо да е извор на живот, с него се оправдава унищожението.

В последните часове на 2025 г. сама на сцената ще излезе и Албена Ставрева. Тя ще изиграе моноспектакъла “Неведение” на уютната сцена “Апостол Карамитев”.

Героинята ѝ е симпатичната Гичка Кукуто. С буркан сладко и стар куфар тя е сама в камбанарията на църквата. Историите ѝ са смешни, но и тъжни, защото в тях прозира абсурдният изгубен свят на едно малко село.

И мислите, чи ви разказвам за неща, дет съм ги видяла, амъ нье. Туй просту чудеса съ, туй съ нивидения и аку моим дъ ги видим, тье съ привръщът във видения, така на диалект говори Албена Страврева в спектакъла.

Актрисата бе номинирана за “Икар” през 2023 г. за главна женска роля, но спечели “Аскеер” за моноспектакъл. Пиесата всъщност е

авторска за Ставрева – тя е режисьор, сценограф и драматург

И тази година Музикалният театър ще посрещне своята публика на традиционния си празничен новогодишен концерт. В него участват солистите, хорът, балетът и оркестърът на театъра.

Новогодишен галаконцерт ще има и в голямата зрителна зала на Софийската опера и балет. В рамките на три дни - от 29 до 31 декември, от 19 часа публиката ще може да се наслади на красивата музика. Билетите обаче вече са напълно разпродадени.

А новата година публиката ще може да чества и с празничен концерт в Националния дворец на културата. На сцената ще звучи музика от Волфганг Амадеус Моцарт, Антонин Дворжак, Джордж Гершуин, Нино Рота и Рихард Щраус. Новогодишният концерт е на 1 януари от 18 часа и ще бъде излъчен на живо по телевизията. С него всъщност ще започнат честванията за 45-ата годишнина на НДК.