Семейните истории на Велина Минкова, написани на български, за да не ги чете съпругът ѝ французин

Както обещава заглавието, “Животът с французин. Семейни истории” събира личните разкази на авторката Велина Минкова, споени от любимия ѝ герой и от абсурдните приключения, в които той неуморно я вкарва. Когато се омъжиш за французина Арно и заживееш в родния му Париж, проблемите изникват в движение и ти костват купища нерви. На всичкото отгоре се сблъскваш с шантавата му парижка фамилия, а французинът постоянно за нещо ти се кара, защото това влиза в режима му на общуване (иначе много те обича). По време на пандемията се оказвате затворени с децата между четири стени и чашата прелива. Би си го върнала тъпкано, но не виждаш как. Решаваш да пишеш на български, за да не може Арно да прочете написаното... Все пак в книгата присъства и неговата гледна точка към събитията, или към “дивотиите”, както ги определя Арно, вещо обрисувани от любимата му жена.

Велина Минкова е родена през 1974 г. в София. Завършва английски език и литература с профил творческо писане в Калифорнийския университет (UCLA). Автор е на сборника с разкази на английски език Red Shorts и на романа “Доклад на зелената амеба за химическия молив” (2015), който излиза във Франция със заглавие Le Grand Leader Doit Venir Nous Voir (2018). Сборникът ѝ с разкази на български език “Бразилски храст” (2018) получава специалната награда “Свирепо настроение” на Националната литературна награда “Йордан Радичков”. Нейни творби са включени в антологии на английски, френски, гръцки, турски, унгарски и персийски език.

Художник на корицата на новата ѝ книга е Росен Дуков. Велина живее в Париж, където преподава английски език, превежда художествена литература и навярно работи върху следващата си книга. По думите ѝ част от разказите в “Животът с французин” (изд. “Колибри”) имат първи, втори и прочее версии, които “през годините, откакто ги пиша, бяха публикувани в различни издания по покана на скъпи на сърцето ми хора”.

