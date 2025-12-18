Колекционерска поредица за почитателите на Хемингуей

Романът “Слънце изгрява” (в превод на Димитри Иванов и с дизайна на Иво Рафаилов) е знаменателен за творчеството на Ърнест Хемингуей. Вдъхновен е от негови лични преживявания, героите имат реални прототипи сред обкръжението му. Между Памплона и Париж, между горещите страсти на коридата, опияняващите сладости на битието и прокрадващ се антисемитизъм група млади американци и англичани търсят път към себе си, смисъла на съществуването и отговори на вечните въпроси за любовта и смъртта, изгубени в един объркан свят, преживял голямата война. С живите изразителни диалози, загатнатите характеристики на персонажите и пестеливия език Хемингуей полага началото на така наречената от самия него теория на айсберга, превърнала се в емблема на цялото му творчество.

Именно “Слънце изгрява” обвива големия американски писател със славата на романист. Затова с този роман издателство “Колибри” поставя началото на нова поредица за колекционери и любители, след като издаде поредицата на Джон Стайнбек.

Хемингуей (1899–1961), чието име е обвеяно с легенди, завършва земния си път уязвен, наранен, но с достойнство избира сам мига на края. Той остава в литературната памет като “айсберга на изгубеното поколение”, модерен класик, лауреат на Нобелова награда (1954), автор на романи и кратки разкази, надживели времето си, преведени на десетки езици, някои от тях претворени на големия екран.

