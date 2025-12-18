ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Англия звучат коледни песни, в Аржентина разказват с музика историята на Рождество. Чуйте как - в книга игра

В Англия има традиция преди Коледа групи хора да обикалят къщите и да пеят коледни песни. В Аржентина е топло по това време и хората разказват с песен историята на Рождество, като използват традиционни музикални инструменти. В Швеция коледните празници започват с празника на света Лусия, която носи светлината на Коледа. Хапват се канелени кифлички и се пеят песни.

Ето такова коледно пътешествие по света предлага книгата “Коледна музика” на издателство “Фют”. Тя е едновременно великолепно илюстриран разказ за различните коледни обичаи, музикален албум със световноизвестна коледна музика и книга игра с вграден механизъм, като при натискане на бутончетата по страниците ѝ звучат красиви коледни мелодии.

