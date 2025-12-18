Рецепти за хляба, който носи щастие

“Изпращат те за хляб и докато го занесеш вкъщи, той останал наполовина... За този хляб, който ни носи щастие, ще говорим в книгата!” Така фотографът Илиан Илиев представя “Никой не е по-голям от хляба” (изд. “Хермес”) - книгата, която той прави заедно с майстор пекаря Ралица Илиева. От селски с квас до френски багети и безглутенов хляб - рецептите на авторката са както модерни и здравословни, така и предавани от поколение на поколение и характерни за българските обичаи.

Илиан Илиев живее и работи в Англия от две десетилетия. Автор е на изображенията в над 200 кулинарни книги и е издал 15 собствени. Ралица Илиева изучава екология, след това завършва Академия за сладкари и хлебари. След опит в пекарни, сладкарници и пицарии постепенно създава собствен стил на готвене.

