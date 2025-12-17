The Weeknd продаде каталога си за 1 млрд. долара, но запазва пълен творчески контрол

Американският рапър The Weeknd сключи сделка за 1 млрд. долара за каталога си, като запазва пълен творчески върху музиката си.

Според Variety, артистът с истинско име Абел Тесфайе е финализирал историческа сделка с Lyric Capital Group, която оценява каталога му на 1 милиард долара, като му позволява да запази творческия контрол, собствеността и дългосрочното влияние върху работата си.

Партньорство с Lyric Capital поставя нов стандарт за дялово участие и контрол върху артистите, пише Variety.

The Weeknd и Lyric Capital Group сключиха сделка за съвместно бизнес начинание, в което Lyric инвестира в музикалния каталог на артиста от самото му създаване до 2025 г., потвърждават представители на артиста. Сделката предвижда Weeknd и неговият екип да запазят творческия си контрол върху каталога и да останат акционери и собственици в компанията.

Представителят отбелязва, че съвместното предприятие не е конвенционална продажба на каталог: „От самото начало на срещата на всички в Lyric беше ясно, че Абел няма да продаде каталога си. Той искаше да бъде по-иновативен и креативен в начина, по който установихме партньорство. За тази цел, чрез това начинание, ние изградихме и стартирахме нов бизнес модел с Абел и неговия емблематичен каталог, при който той и екипът му имат свободата да реализират творческата си визия с всички негови права, както издателски, така и мастерски. Тази уникална сделка за каталог задава нов стандарт за равнопоставеност и контрол на артистите."