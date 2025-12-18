Hauser с версия на “Моя страна, моя България” – закрива в София 3-годишно турне

Прочутият виолончелист Hauser избра София, за да закрие 3-годишното си турне. Концертът ще е на 23 декември в зала “Арена 8888 София”. И ще е много специален. Музикантът ще излезе пред публиката на иновативна сцена, изградена във формата на чело. Поканил е към него да се присъединят световни имена, но кои са те, остава като изненада за зрителите. Визуалната концепция е напълно различна от изминалите концерти и тя ще представи метафорично сбогуване с “бунтовника”, както наричат Hauser, и ще даде началото на новата творческа посока в кариерата му. Специално за българските си почитатели той ще изпълни и своя версия на една от най-обичаните ни песни “Моя страна, моя България”.

София не е избрана случайно за последния му концерт от това дълго турне. Преди няколко месеца бе обявено, че българската агенция Fest Management е сключила мениджърски договор със световната звезда,

което се случва за първи път в музикалния бизнес у нас

България се намира в сърцето на този финал. Освен това шест от видеоклиповете към последния албум на Hauser - Cinema, бяха заснети в страната ни. Изцяло български екип седи зад реализацията на проектите, а снимките бяха на емблематични места в Пловдив, сред които Стария град и Античният театър. Видеата вече имат милиони гледания по цял свят.

Преди да пристигне в София, 39-годишният хърватски музикант бе сред малцината артисти, поканени да участват в откриващите събития на Grand Egyptian Museum в Гиза.

Степан Хаусер, както е истинското му име,

наследява музикалния талант от майка си,

която свири на перкусии. След като завършва средното си образование в Риека, учи в Тринити колидж в Дъблин. Продължава в Кралския северен музикален колеж в Манчестър, а по-късно учи в Съединените американски щати при виолончелиста Бърнард Грийнхаус.

Hauser е едва на 25 години, когато заедно с колегата си Лука Шулич се събират в дуото 2Cellos, и записват през 2011 г. кавър на песента на Майкъл Джексън Smooth Criminal. Мелодията се превръща в истинска сензация в ютюб и набира над 41 милиона гледания.