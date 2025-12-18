Шон Пол идва с поп и реге от Ямайка в Борисовата градина

Превърналият се в световна звезда певец от Ямайка Шон Пол пак идва за концерт в София. Със своите поп и реге парчета той ще се качи на сцената на Vidas Art Arena на 13 май догодина по покана на Fest Team. Певецът идва у нас 14 години след първата си среща с българската публика. А кариерата му продължава вече повече от 2 десетилетия и включва турнета в над 120 държави и десетки мултиплатинени хитове.

52-годишният изпълнител е роден в семейство, свързано с водните спортове. Самият той е бил национален състезател по водна топка. Но се отказва на 21-годишна възраст от професионалните състезания, за да се занимава с музика. Когато е на 24 години, светът научава за него благодарение на превърналото се в хит парче Infiltrate. Големият пробив обаче идва през 2000 година, когато издава дебютния си албум Stage One, в който са събрани песни като Deport Them, No Bligh и Hot Gal Today, съвместно изпълнение с Mr. Vegas. Шон Пол става най-продаваният изпълнител на VP Records, базиран в Ню Йорк, който дава път на ямайските продуценти към световния пазар. В края на 90-те години певецът и неговият колега Mr. Vegas снимат епизодични роли във филма Belly. Заедно с DMX пък създават саундтрака към лентата, което вече изкарва Шон Пол извън границите на ямайската музика. През 2001-а напред в класациите го изстрелва реге парчето му Gimme the Light. На следващата година се появява и Get Busy, част от втория му изключително успешен албум Duty Rock.

Шон Пол е носител на Ордена за отличие от правителството на Ямайка за приноса си към националната култура.