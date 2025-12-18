Аня Пенчева избира кой ще изиграе Стоичков в биографичния филм

Актрисата Аня Пенчева избира кой ще изиграе Христо Стоичков в предстоящия биографичен филм за футболната ни легенда. Тя заедно с режисьора Мартин Макариев и журналиста Владимир Памуков ще оценяват изпитанията, през които ще преминат кандидатите в новото риалити “Вече играеш… Стоичков”. Водещ ще бъде актьорът Александър Сано.

Документалното риалити ще покаже кой е актьорът, който ще влезе в главната роля в биографичната лента "Стоичков – Филмът", чиято премиера предстои през 2027 г.

Интересът към ролята е голям, тъй като са се записали над 250 кандидати за кастинга. Освен журито ще се включват и други известни личности, които познават Стоичков, за да изберат най-подходящия за главната роля.

Риалитито ще се излъчва от 11 януари по Нова тв.