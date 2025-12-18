След италианския "Х Фактор" българката Ел Ма ще пее и на фестивала в Санремо

Победителят в най-известния музикален конкурс на Апенините ще представи страната на Евровизия

Българската певица Ел Ма ще бъде част от Фестивала на италианската песен “Санремо” 2026 - най-престижното музикално събитие в Италия. Тя ще се качи на сцената на театър “Аристон” в Санремо като част от триото Blind, El Ma & Soniko, което е сред четиримата избрани участници в категорията “Нови предложения”. Фестивалът е от 24 до 28 февруари и ще бъде излъчван по РАИ Уно. Артистичен директор и водещ ще бъде Карло Конти. Победителят в конкурса получава възможност да представи Италия на Евровизия.

Триото се класира за “Санремо” след успеха си в Area Sanremo 2025, където беше избрано сред над 500 кандидати. В конкурса ще участва с песента Nei miei DM, с която ще се бори за вниманието на публиката и журито във финалната вечер на 28 февруари.

Кои са Blind, Еl Ma и Soniko?

Blind е добре познато име на италианската рап и ърбън сцена. Кариерата му започва още в младежките му години и е белязана от участия в музикални формати и успешни сингли. Soniko е млад и обещаващ изпълнител с модерен поп почерк и сценична енергия.

В центъра на вниманието за българската публика обаче е Ел Ма, както е артистичният псевдоним на Елмира Маринова, родена в София.

Всяка нейна поява на сцената на италианския “X Фактор” през 2024 г. беше определяна като “свеж бриз”. Талантът ѝ не се изчерпва само с пеенето - тя впечатли и със сценично присъствие, движения и жестове на уверена поп изпълнителка.

Зад успешното представяне на Ел Ма в Италия стоят две жени - майка ѝ Елена и музикалният ментор Дарияна Куманова, българка, която от дълги години работи в Милано. Именно Куманова е човекът, през чиито уроци са минали много участници, стигнали до сцената на “Санремо”.

Вдъхновена от пътя на друга българка - Ника Парис (Никол Паласчева), която завладя италианския “X Фактор” през 2021 г., майката на Елмира търси помощта на Куманова. След прослушване в София тя разпознава таланта на момичето и започва целенасочена подготовка. Оттогава Елмира пътувала всеки месец по линията София - Милано, за да взима уроци по пеене.