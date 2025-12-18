Меч като на Хектор и Ахил от Троянската война в уникална изложба на музея в Кърджали

"Блясъкът на Перперикон" показва 200 експоната - свидетелство за 7000 г. живот

Меч от времето на Троянската война, върхове на стрели от полускъпоценни камъни и реликварии, в които са съхранявани мощи на светци. Това са част от предметите, които могат да бъдат видени в изложбата "Блясъкът на Перперикон". Тя включва

около 200 експоната, които показват хилядолетния живот на един от най-атрактивните археологически обекти

в България - Перперикон. С експозицията Регионалният исторически музей в Кърджали отбелязва своята 60-годишнина и четвърт век от активните разкопки на историческия връх. Идеята да събере и покаже експонатите от всички археологически експедиции през последните 25 години е на директора на музея Милен Камарев, който също е сред проучвателите на обекта.

"Целта ни беше да покажем всички периоди, през които е съществувал скалният град Перперикон", каза Камарев при откриването на експозицията. На него присъстваха ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн и много кърджалийци.

"Тук, в този град на древни култури и съвременна духовност, музейното дело не е просто професия. То е мисия, която съхранява паметта, доказва приемствеността и вдъхва уважение към родното и българското", заяви кметът Ерол Мюмюн. За годишнината музеят бе отличен с "Почетен знак - герб на община Кърджали" - златен, за изключителен принос в популяризирането и опазването на културно-историческото наследство.

Проф. Овчаров припомни първите разкопки на Перперикон през 2000 г., когато с финансиране от 500-600 лв. се разчиства дворецът светилище, разкрит в края на 70-те години от покойния вече Иван Балкански.

"Експонатите в изложбата са изключително добре подбрани от хилядите открити находки и илюстрират историята на Перперикон през всички 7 хилядолетия, в които каменният връх е бил обитаван", подчерта проф. Овчаров. Предметите, открити по време на разкопки, са подредени хронологично и тематично, като се започне от праисторията - 5-4 хилядолетие преди Христа, каменно-медната епоха, бронзовата епоха, римския период, Средновековието. Върхове на стрели от полускъпоценни камъни и меч от времето на Троянската война (най-големият предмет) могат да се видят в изложбата “Блясъкът на Перперикон”.

Има и няколко тематични витрини, където могат да се видят погребалните ритуали в различните периоди.

"През тези 7000 години почти няма прекъсване на живота на скалния връх, но интензивността е различна в отделните периоди. Последните две хилядолетия са абсолютно плътни. Силни периоди са бронзовата и късножелязната епоха. Има голям разцвет в римския период и християнския до превземането от османските турци през 1361-1362 г.", твърди проф. Николай Овчаров.

Сред предметите от първите хора, обитавали Перперикон, са върховете на стрели, изработени от полускъпоценни камъни. Причината е, че кремъкът не се среща в района, който обаче е богат на полускъпоценни камъни, които намират широко място в бита на древните.

Най-интересният експонат във витрината, илюстрираща бронзовата епоха, е меч

Според проф. Овчаров с подобни оръжия вероятно са се сражавали Хектор и Ахил по време на Троянската война.

От бронзовата епоха е и керамика от XII-XI век преди Христа. Съдовете са с изображения на слънца. Народът, обитавал скалния връх, е бил изключително интересен, но не се знае дори и името му, защото това е безписмен период.

В края на късната бронзова епоха в района се развива култово място на площ от 23 квадратни километра. Център на комплекса е бил Перперикон. В това време са изградени дворецът светилище и олтарите около него, като най-важен е олтарът на прорицалището на Дионис, в което са се правели предсказания. От това време е имало и сгради, които по-късно са били унищожени в римския период. Той също е изключително силен и по това време Перперикон става огромен град. Експонатите са изключително добре подбрани илюстрират живота на Перперикон през всички 7 хилядолетия съществуване, твърди проф. Николай Овчаров.

"Допреди няколко години смятахме, че населеното място заема само акрополът на върха, но сега вече сме наясно, че целият южен склон е ареа сакра - свещена зона, в която през последните години разкрихме много храмове - поне 5-6 и над 10 представителни мавзолея. В северното подградие на Перперикон въобще не сме работили", твърди проф. Овчаров.

"Все още не сме открили името на града по това време, защото наименованието Перперикон се появява чак през XII век. Имаме някои предположения, но са все още само хипотези. Във всеки случай

такъв голям град, който е контролирал добива на злато в цялата империя, не

може да е безименен

Това е една от загадките, които ни предстои да решим", казва проф. Овчаров. Той допълни, че най-ясен е периодът от V-VI век, в който се приема християнството в Родопите.

Разкрихме църква от началото на V век, съвпадаща с мисията на Никита Ремисиански, който е успял да наложи християнството в района. Евсевий Йероним съобщава в едно свое писмо, че Никита направил така, "щото звероподобните беси, които някога са принасяли в жертва хора, заменили скърцането на зъбите и гнева си със сладката песен на Христос", разказва проф. Овчаров. По-късно е изградена и огромната 40-метрова базилика в южния квартал, която е най-голямата в Родопите от този период.

Според проф. Овчаров има и документи, които показват, че мястото е епископски център - "едно писмо на Вселенската патриаршия от 1337 г., в което епископът на Перперикон е бил задължен да плаща пенсия на обеднелия митрополит на беломорския град Филипи".

От християнския период в изложбата са включени реликварии, които се излагат за първи път. В тях са били съхранявани мощи на светци и частица от Светия кръст.

"Култовете към мощите идват още от приемането на християнството

При последните разкопки разкрихме погребение на предполагаем християнски мъченик от VI век. При разкриването на гроба се оказа, че костите са разместени, което означава, че са били препогребвани", твърди проф. Овчаров.

В Средновековието Перперикон е на границата между България и Византия. Непрекъснато се водят войни за него.

"Много от тях през XIII-XIV век са документирани - войната от 1341 г., когато цар Иван Александър назначава свой архонт на Перперикон. Тук е бил намерен и единственият негов печат. Той е съхраняван в пловдивския музей, но е изчезнал. Напълно е документирано присъствието на български царе в района. По монети хванахме превземането на Перперикон и от Константин Тих във втората половина на XIII век и много други събития от този период", твърди археологът.

Любопитна е колекцията от монети в изложбата, в която могат да се проследят над 20 века. Проф. Овчаров цитира нумизмата проф. Константин Дочев, който казва, че Търново и Перперикон са реперите в монетно отношение.

Изложбата може да бъде разгледана в кърджалийския музей до март 2026-а, а амбицията на Милен Камарев е тя да бъде показана и в други градове.