Принц Хари и Меган ще правят филма „Сватбената среща" по "Нетфликс"

Принц Хари и Меган Маркъл ще участват в нова филмова продукция на Netflix, четири месеца след като подписаха новия си договор със стрийминг гиганта.

Херцогът и херцогинята на Съсекс ще продуцират адаптация на романтичния роман „Сватбената среща" от авторката на бестселъри Жасмин Гилори.

Книгата е публикувана през 2018 г. и е първата от поредица от шест книги. Тя се адаптира от сценаристката Трейси Оливър, която стои зад филма „Момичешко пътуване" от 2017 г.

Хари и Меган работят по проекта за своето подразделение Archewell Productions заедно с филмовия продуцент Трейси Райърсън, която работи и по филма от 2023 г. „Старшият".

Анотация към книгата „Сватбена среща" гласи: „Шаферът и неговият гост в последния момент са на път да открият дали фалшивата среща може да издържи дълго в забавен и флиртуващ дебютен роман.

„Да се ​​съгласиш да отидеш на сватба с мъж, с когото е заседнала в асансьор, е нещо, което Алекса Монро обикновено не би направила. Но има нещо в Дрю Никълс, на което е твърде трудно да се устои."

Само преди две седмици, на 3 декември, коледният специален епизод на херцогинята от нейното лайфстайл шоу - „С любов, Меган: Празнично тържество" - се появи премиерно в Netflix.

Меган сподели „сладката" традиция на Обединеното кралство да яде бисквити със знаменитост ресторантьор и разкри, че слага любовно писмо в това, което прави за Хари.

Но отзивите бяха брутални, като една от тях съветва зрителите „да приемат толкова антиеметици, колкото е медицински препоръчително, след което да заемат поза за спешна помощ", преди да натиснат бутона за възпроизвеждане.

Херцогът и херцогинята си осигуриха доходоносен договор с Netflix, за който се смята, че е на стойност над 100 милиона долара през 2020 г., след като напуснаха ролята си на висши работещи членове на кралското семейство.

Хари и Меган обявиха през август, че са подписали нова „многогодишна сделка за първи поглед върху филмови и телевизионни проекти" със стрийминг платформата.

Меган описа сделката по това време като „невероятен знак за силата на нашето партньорство", въпреки слуховете, че мрежата може да се отдръпне от нея и Хари.

Двойката е продуцирала няколко документални филма от 2020 г. насам, като сериалът им от 2022 г. „Хари и Меган" все още е най-гледаният документален дебют на Netflix до момента.

В допълнение към двата сериала и коледния специален епизод на „С любов, Меган", Съсексови стоят зад „Живей, за да водиш" през 2022 г., „Сърцето на непобедимото" през 2023 г., „Поло" през 2024 г. и „Деца от Масака, ритъмът вътре" през 2025 г.

През август се говореше за „активно развитие" по други проекти с Netflix, които „обхващат различни жанрове съдържание", включително пълнометражна адаптация на бестселъра на романтичния роман на Карли Форчън „Среща на езерото".

Но най-успешният сериал е „Хари и Меган" – техният противоречив документален филм от 2022 г. за оттеглянето от кралските задължения и борбите им с кралското семейство.

Той събра общо 23,4 милиона гледания и е петият най-популярен документален сериал на Netflix за всички времена.

Меган е работила с Netflix и като партньор по своята марка As Ever, която продава цветни поръски, предварително приготвени комплекти за печене и сладко.

Другият голям медиен договор на двойката със Spotify приключи през 2023 г. след един сезон на подкаста на Меган Archetypes, като един от ръководителите на стрийминг гиганта по-късно ги нарече „мошенници".