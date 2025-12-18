Синът на Джон Траволта може да е правнук на Елвис Пресли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Името на Джон Траволта бе замесено в ожесточена съдебна битка в семейството на Пресли, след като в наскоро изменен иск бяха направени сензационни – и недоказани – твърдения относно произхода на неговия тийнейджър от покойната му съпруга Кели Престън, пише "Дейли мейл".

Скандалните обвинения се съдържат в изменен иск за 50 милиона долара за нарушаване на договор, подаден от бившите бизнес партньори на Присила Пресли – Бриджит Круз и Кевин Фиалко.

Документът, който е внесен във вторник, 16 декември, посочва като ответници Присила Пресли и нейния син Навароне Гарибалди Гарсия. В него са включени редица твърдения, приписвани изцяло на предполагаеми изявления на трети лица.

Сред тях е и твърдението, че внучката на Елвис – актрисата Райли Киоу (36 г.) – е дарила свои яйцеклетки на Джон Траволта и Кели Престън, за да могат те да имат синa си Бенджамин, роден през 2010 г. Ако това е вярно, Бен би бил правнук на Елвис Пресли.

В иска се твърди още, че майката на Райли – покойната Лиса Мари Пресли – също по-рано е дарявала свои яйцеклетки, за да може Кели Престън да забременее.

Бившият съпруг на Лиса Мари – Майкъл Локууд, баща на 17-годишните ѝ близначки Харпър и Финли – е посочен многократно като източник на тези твърдения. Според документа, Локууд е заявил пред Круз, че Престън не е можела да износи собствени деца и че двойката вече е използвала яйцеклетки на Лиса Мари.

В иска обаче няма представени медицински доказателства, а също така не е ясно дали някога е било родено дете от яйцеклетките на Лиса Мари. Потърсен за коментар, Локууд категорично отрече да има каквато и да е информация по тези твърдения.

„Това звучи напълно безумно. Никога не съм чувал подобно нещо", заяви той.

В изменената жалба се твърди още, че Траволта и Престън отново са се обърнали към семейството Пресли през 2010 г., година след трагичната смърт на сина им Джет. Според иска, тогава Траволта се е опитвал да „спаси кариерата си" на фона на обвинения в сексуални посегателства от други мъже – обвинения, които актьорът отдавна отрича.

По-късно, според твърденията, Траволта се е отказал от използването на яйцеклетките на Лиса Мари, заявявайки, че не искат „яйцеклетки с хероин" – намек за нейната предполагаема зависимост от опиоиди.

Вместо това, се твърди, че Райли Киоу е дарила свои яйцеклетки, благодарение на което Кели Престън е родила Бен през ноември 2010 г., когато е била на 48 години.

Траволта и Престън се ожениха през 1991 г. и имат три деца: Ела (25 г.), Бенджамин и най-големия си син Джет. Джет почина през 2009 г. на 16-годишна възраст след припадък по време на семейна ваканция на Бахамите.

Кели Престън почина през юли 2020 г., две години след диагноза рак на гърдата.

Според иска, в замяна на даряването на яйцеклетките, Райли Киоу е получила стар автомобил Jaguar и сума между 10 000 и 20 000 долара.

Документът се позовава и на ръкописна бележка с фразите „CA fertility partners", „Ben Travolta" и „Kelly Preston carried baby", както и на текстови съобщения, в които Бен Траволта е наричан „красивият правнук" на Присила Пресли.

Допълнително се твърди, че предполагаемата договорка е изисквала одобрение от Сциентоложката църква и е била под надзора на Присила Пресли.

Адвокатите на Присила Пресли и Навароне Гарсия реагираха остро, определяйки обвиненията като безпочвени и злонамерени.

Присила Пресли категорично отрича всички обвинения, отправени от бившите ѝ бизнес партньори.