Принц Уилям и принцеса Кейт публикуваха коледната си картичка

Принц Уилям и принцеса Кейт публикуваха нова семейна снимка за коледната си картичка с децата си принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, съобщи "Дейли Мейл".

Кадърът е заснет от фотографа Джош Шинър в Норфолк през април и показва близостта на семейството. Неформалната среда и визия на престолонаследника и близките му са характерна визия, която той налага през последните години.

На снимката Уилям и Кейт седят усмихнати на тревата сред цъфнали нарциси с децата си, а принцесата е сложила ръка около Джордж.

Шарлот е сложила глава на рамото на баща си и се държи за ръката му, докато отпуснатият Луи се е облегнал между краката на Уилям.

Новата снимка беше публикувана два дни след като Уилям и Кейт се присъединиха към други членове на кралското семейство на ежегодния предколеден обяд на краля в Бъкингамския дворец.

Чарлз III и кралица Камила избраха да използват портрета от 20-ата си годишнина от сватбата за официална коледна картичка тази година. Публикуваха я на 6 декември.