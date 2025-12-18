ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лили Иванова търси на кастинг Лили Иванова

Лили Иванова търси на кастинг Лили Иванова

КАДЪР: Фейсбук/Lili Ivanova

Екипът на "Лили - Любовта е живот", игралният филм посветен на живота на Лили Иванова, обявява официално началото на отворен кастинг за главната роля във филма. Това бе обявено в официалната фейсбук страница на примата на българската поп музика.

"Поканени да кандидатстват са всички професионални актриси, които имат желание и смятат, че могат да се докоснат до образа на една от най-емблематичните личности в българската културна история.

Кастингът ще се проведе на няколко етапа, като кандидатурите ще се обработват чрез платформата Shortlist.bg с цел да се улесни и структурира процесът по селекция и комуникация между актьори и кастинг екип.

Кастингът за този проект е поверен на KEY Studios, с основен екип - кастинг режисьор Боряна Братоева и кастинг асистент Пламена Божилова.

Филмът е съвместна продукция на Фондация "Лили Иванова" и продуцентска компания "Междинна Станция". Сценарият е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, а оператор - Мартин Балкански.

Пожелаваме успех на всички!", гласи още обявлението. 

На 24 април – рожденият ден на най-голямата звезда в историята на българската музика Лили Иванова – беше даден старт на работата по пълнометражен игрален филм, посветен на живота ѝ. 

Филмът ще бъде заснет в епоха и се очаква да проследи всички ключови периоди от живота на Лили Иванова, включително съвременната ѝ безпрецедентна кариера.

Очаква се да излезе на екран през 2027 година.

КАДЪР: Фейсбук/Lili Ivanova

