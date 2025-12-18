ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват Васил Божков в Италия за 300 техни арте...

Тодор Чапкънов режисира коледен филм с Ненчо Балабанов

Когато празникът е в опасност, а плановете на Дядо Коледа са на косъм да бъдат провалени, само петима коледни агенти могат да спасят положението. Това накратко е сюжетът на новия филм на БНТ “Коледни агенти”, чиито снимки вече започнаха. Режисьор е Тодор Чапкънов, а в главните роли влизат Ненчо Балабанов, Ярослава Павлова, Лидия Михова и др. “Най-после има нов български коледен филм, който хората да гледат и да се забавляват. Историята е много готина, както и персонажите”, казва Ненчо Балабанов.

