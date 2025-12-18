След 2-годишна пауза Поли Генова се върна с ново парче

След 2-годишна пауза Поли Генова се върна на музикалната сцена. След като роди двете си деца - Даниел и Леа, които вече са на 6 и на 4 години, тя продължи да работи активно. Но преди 2 години излезе в творческа пауза.

Решила да рестартира кариерата си, тя се присъединява към екипа на Саня Армутлиева и се включва в международния творчески лагер за създаване на песни. Именно там се ражда новото ѝ парче "Моята душа". Създава го заедно с шведската изпълнителка Etta Zelmani и с двама от най-добрите хит мейкъри у нас - Acho и DJ Pancho. А за финалното звучене се грижи румънецът Monoir.