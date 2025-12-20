ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4-ма българи стигнаха 1/8-финалите от световната к...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21938911 www.24chasa.bg

"Дете под елхата": Анна и Петър бързат с украсата, за да има къде Дядо Коледа да остави подаръците

1384
Анна и Петър с нетърпение очакват Коледа.

Остават 6 дни до Коледа, а нетърпението на децата да получат подаръци вече се изчерпва! Затова те с радост и широки усмивки украсяват коледната елха и пишат писмо до добрия старец. А ние във вестника с удоволствие споделяме тези щастливи моменти с конкурса ни “Дете под елхата”.

Малките Анна и Петър от град Раковски с голямо усърдие са се заели с коледната украса, за да може Дядо Коледа да им остави много подаръци. Анна е на 3 годинки, а Петър - на 1 година.

Изпратете ни и вие снимки, а ние ще запечатаме празничните усмивки и емоциите на малчуганите в страниците на вестника и на сайта ни 24chasa.bg.

Очакваме кадрите на имейл [email protected]. Напишете ни възраст, откъде сте, какво си пожелава вашето дете за Коледа и какво обича да прави.

Анна и Петър с нетърпение очакват Коледа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване