"Дете под елхата": Анна и Петър бързат с украсата, за да има къде Дядо Коледа да остави подаръците

Остават 6 дни до Коледа, а нетърпението на децата да получат подаръци вече се изчерпва! Затова те с радост и широки усмивки украсяват коледната елха и пишат писмо до добрия старец. А ние във вестника с удоволствие споделяме тези щастливи моменти с конкурса ни “Дете под елхата”.

Малките Анна и Петър от град Раковски с голямо усърдие са се заели с коледната украса, за да може Дядо Коледа да им остави много подаръци. Анна е на 3 годинки, а Петър - на 1 година.

Изпратете ни и вие снимки, а ние ще запечатаме празничните усмивки и емоциите на малчуганите в страниците на вестника и на сайта ни 24chasa.bg.

