Падна рекорд на Бербатов

"Дете под елхата": 9-месечният Борис с вълнение позира до украсата

С голям интерес към блещукащите лампички гледа и Борис Иванов Дългъчев, който е на 9 месеца. Момченцето ще отпразнува първата си Коледа. Обича да играе с мама и тати, да обикаля из България и да опознава интересни места. Родителите му пожелават да бъде здрав и да играе с приятели добри и любими играчки.

Изпратете ни и вие снимки, а ние ще запечатаме празничните усмивки и емоциите на малчуганите в страниците на вестника и на сайта ни 24chasa.bg.

Очакваме кадрите на имейл [email protected]. Напишете ни възраст, откъде сте, какво си пожелава вашето дете за Коледа и какво обича да прави.

