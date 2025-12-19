Монах Авел за първи път ще свири на пловдивска сцена през януари

Монах Авел ще има концерт в Пловдив на 15 януари 2026 г., съобщиха организаторите от „Гост". Пианистът ще свири в Дом на културата „Борис Христов", като това ще бъде първата му изява на пловдивска сцена.

Отбелязват, че Пловдив е доказал, че е културно сърце на България. „Подготвили сме специална програма — „Вечната любов", с която се надяваме да докоснем сърцето на всеки един", каза продуцентът Евгения Стайловска.

Преди да се излезе пред публиката в Пловдив, монах Авел ще има концерт на 13 януари в София, в зала „България".

В началото на тази година монах Авел гостува за втори път в България и имаше концерти в София, Варна и Бургас.

Тук оставям частица от душата си, каза в интервю за БТА пианистът при визитата си в България през януари т.г.

Монах Авел в гимназията е математик и пианист. Завършва Държавната консерватория в Санкт Петербург. След това се посвещава на Бог. Седем години е в Светогорския манастир „Дохиар", пет от които е и строителен работник на новоизграждащ се манастир в Сухо, Гърция, под духовното ръководство на архимандрит Григорий. След това монах Авел живее в руския средновековен Валаамски манастир, откъдето започва и активната му концертна дейност. А мисията му като монах музикант е да прославя Бога и да насажда любов в човешките сърца, защото душата знае, но иска да научи и повече.