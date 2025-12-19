Коледният концерт на Държавна опера – Стара Загора на 23 декември ще бъде с благотворителна кауза

Коледният концерт, който Държавна опера – Стара Загора ще представи пред своята публика на 23 декември, ще бъде с благотворителна кауза, съобщиха от пресцентъра на културната институция. Оттам допълват, че специални ВИП билети за местата на балкона ще бъдат предназначени за набиране на средства за закупуването на нови пиана за репетиционните зали на Операта, предава БТА.

„Съществуващите инструменти са на повече от 40 години и се налага поетапната им подмяна с модерни, отговарящи на високите професионални стандарти на съвременното музикално изкуство", посочват организаторите. Те уточняват още, че дарения могат да бъдат направени и по банковата сметка на СНЦ „Настоятелство на Старозагорската опера" с основание „Кауза: Нови пиана".

Коледният концерт ще премине под диригентската палка на Славил Димитров. В програмата е включена оратория от Димитър Ненов – симфоничната поема „Коледа" за солисти, хор и оркестър. Публиката ще има възможност да се наслади и на богата селекция от коледни произведения и песни, сред които коледарски песни, „Аве Мария" от Франц Шуберт, Panis angelicus от Цезар Франк, Laudate Dominum от В. А. Моцарт, Ding Dong Merrily On High от Джордж Ратклиф Удуърд, O Tannenbaum, Adeste fideles, Stille Nacht от Франц Грубер, Jingle Bells от Джеймс Лорд Пиерпонт и други.

Солисти в концерта ще бъдат Емилия Джурова, Ивайло Йовчев и Ивайло Джуров.