Лили Иванова кани големи имена на попмузиката за благотворителен концерт

Лили Иванова кани едни от най-големите имена на българската попмузика за съвместен благотворителен концерт.

Бляскавото шоу, на което домакин ще е самата Лили Иванова, ще събере на 8 май 2026 година на голямата сцена на зала „АРЕНА 8888" в София любимите на публиката изпълнители: Васил Найденов, Маргарита Хранова, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Любо Киров, Графа, Миро, Веселин Маринов, братя Аргирови, Мария Илиева, Софи Маринова, Дара и Михаела Маринова. Концертът ще бъде букет от най-вълнуващите им хитове, представени на живо с бенд и симфоничен оркестър в чисто нови аранжименти. Концертът е под патронажа на президента на Република България, г-н Румен Радев.

Публиката ще се наслади на невиждана досега музикална палитра, обединена от творческия размах на голямата Лили Иванова. Всички певци откликнаха с огромно уважение и респект на поканата й. Те ще участват в концерта без хонорар, а събраните средства от билети и дарения ще бъдат използвани за Здравния фонд за лечение на артисти към Съюз на артистите в България, каквото е желанието на Лили Иванова.

Събитието се организира от Фондация "Лили Иванова".

Музикален продуцент и аранжор на цялата програма е Ангел Дюлгеров.

Всички 15 изпълнители ще представят своите песни заедно с бенда на Лили Иванова – LI ORCHESTRA и с Оркестъра на Националния музикален театър „Стефан Македонски" с диригент Димитър Косев. Участват още Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов - Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и ЛаТиДа.

В концерта ще вземат участие на живо и чрез специално изработени видеа и много изявени български актьори.

Билети можете да закупите от тук.