Актрисата Ива Тодорова вече е част от трупата на Сатиричния театър

Ива Тодорова вече е част от трупата на Сатиричния театър „Алеко Константинов".

Първото появяване на актрисата, заедно с новите ѝ колеги, бе на спектакъла „100 години Георги Парцалев", състоял се на 14 декември в зала 1 на НДК, предава БТА.

Там Ива Тодорова представи импровизация по Радой Ралин, която навремето е изпълнявана от нейния идол – голямата Татяна Лолова.

„Имаме нужда от актриса като нея. Постепенно, от пет-шест години, трупата доби нов истински облик на сатиричен театър. Няма повтарящи се бои", коментира драматургът на театъра Богдана Костуркова. Допълва, че Ива Тодорова вече репетира втората си роля. Тя е в „Етърви" на Ерик Асус.

Както писа БТА, преводът е на Валентина Бояджиева. Историята е за едно театрално роднинство, в което под повърхността на добрия тон ще кипят страсти, характери и неподправена ирония, разказват от екипа. Режисьор е Владимир Люцканов, сценографията е на Теодора Лазарова, драматург е Богдана Костуркова. В ролите са също Анна Станчева, Елена Атанасова, Стефания Кочева, Любомир Ковачев, Николай Луканов и Тони Минасян. Помощник-режисьори са Елица Мутафчиева и Боряна Атанасова.

Ива Тодорва е родена през 1975 г., в световния ден на театъра – 27 март. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър при проф. Крикор Азарян и доц.Тодор Колев в НАТФИЗ през 1997 г. До 2002 г. играе в театър „Българска армия", Народния театър „Иван Вазов", театрална работилница „Сфумато". След това заминава за Италия. От 2009 г. се завръща в България, работи в списание, организира събития, пише пътеписи. В последните години е популярна с моноспектъла „Приятно ми е, Ива", удостоен с три награди „Икар" (2019), както и своеобразното му продължение „Ива е онлай". И двете заглавия са в афиша на „Театър 199". Има и трета част, наречена „Най-смешното шоу завинаги, навсякъде и само за вас!".