Харисън Форд ще получи наградата за цялостен принос на Американската гилдия на екранните актьори

През март 2026 г. Харисън Форд ще получи наградата за цялостен принос на SAG-AFTRA (Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти), съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

„Харисън Форд е изключителна фигура в американската култура – актьор, чиито култови роли са оставили траен отпечатък в световната култура", заяви президентът на гилдията Шон Остин и добави: „За нас е чест да отличим една легенда, чието влияние върху професията ни е незаличимо."

Форд ще приеме наградата на 1 март по време на 32-рите Награди за актьори на SAG-AFTRA. Церемонията ще се предава на живо по „Нетфликс" от емблематичната зала „Шрайн Аудиториум" в Лос Анджелис.

През своята 60-годишна кариера, 83-годишният актьор е изиграл множество култови роли. Той става световноизвестен като Хан Соло в „Междузвездни войни" през 1977 г., а след успеха на първия филм изпълнява ролята и в няколко продължения. През 1981 г. се превъплъщава в авантюриста археолог Индиана Джоунс в „Похитителите на изчезналия кивот", който също има хитови продължения.

Форд е носител на множество отличия, сред които Наградата на критиката за цялостни постижения (2024), „Златен глобус" на името на Сесил Демил (2002) и Наградата за цялостен принос на AFI (Американския филмов институт) през 2000 г., наред с други.

„За мен е огромна чест да бъда избран за тазгодишния носител на наградата за цялостен принос на SAG-AFTRA", каза Форд. „Да бъда признат от моите колеги актьори означава много за мен. Прекарал съм по-голямата част от живота си на снимачните площадки, работейки с невероятни актьори и екипи, и винаги съм бил благодарен, че съм част от тази общност", обобщи легендарният холивудски актьор.