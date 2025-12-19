ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращите гръцки фермери са готови да посрещн...

Никола Цолов: Не говоря с Крисия преди състезание

Никола Цолов и Крисия.

"Чувам се с Крисия преди състезание, но в деня на надпреварата дори не си пишем, за да мога да се концентрирам". Това разкри българският талант във Формула 2 Никола Цолов за връзката си с певицата Крисия по време на състезателните уикенди. Пилотът говори за новата си приятелка по време на пресконференция, проведена в столичен мол.

"Може би чак в края на деня разговаряме, защото съм изключително зает и не мога да си видя телефона преди това", сподели Цолов пред екипа на "България Днес". Повече по темата четете в bgdnes.bg

