Никола Цолов: Не говоря с Крисия преди състезание

"Чувам се с Крисия преди състезание, но в деня на надпреварата дори не си пишем, за да мога да се концентрирам". Това разкри българският талант във Формула 2 Никола Цолов за връзката си с певицата Крисия по време на състезателните уикенди. Пилотът говори за новата си приятелка по време на пресконференция, проведена в столичен мол.

"Може би чак в края на деня разговаряме, защото съм изключително зает и не мога да си видя телефона преди това", сподели Цолов пред екипа на "България Днес".