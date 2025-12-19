ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

950 тона хуманитарна помощ пътува от Кипър за Газа

Фотозагадка: Кое е момчето с колелото - всенароден любимец, но без нито една награда приживе?

Фотозагадката от днес е: Кое е момчето с колелото - всенароден любимец, но без нито една награда приживе?

Жокер: Днес може да бъде закупена и монета с неговия лик!

Снимка: Архив на "24 часа"

Очаквайте утре отговора на фотозагадката.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

