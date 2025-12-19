ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристин Кабот, уволнена след афера на концерт на Coldplay: Превърнах се в меме

КАДЪР: BBCnews

Шефката на отдел „Човешки ресурси" Кристин Кабот, която беше заснета на голям екран по време на концерт на Coldplay да прегръща шефа си, описа как „тормозът никога не е спирал" след този момент, който "наводни" с публикации социалните мрежи, предаде Би Би Си. 

Кристин Кабот проговори публично за първи път по случая. В популярното видео тя се прегръща с Анди Байрън, тогавашен главен изпълнителен директор на технологичната компания Astronomer. Двамата се наслаждаваха на концерта на Coldplay през юни, докато не видяха камерата. Тогава се навеждат рязко в опит да се скрият. 

53-годишната Кабот, подаде оставка след случката, след като фирмата обяви, че Байрън е отстранен от длъжност и ще бъде разследван.

В интервю за „Таймс" Кабот каза, че търси друга работа, но е трудно, тъй като след случая "мислят, че не ставам за наемане". 

„Превърнах се в меме, бях най-злепоставения мениджър по човешки ресурси в историята, а сега никой не иска да ме наеме", каза Кабот пред "Таймс".

Тя се раздели с мъжа си, който също е бил на концерта.

В отделно интервю тя обясни, че не е имала сексуална връзка с  Байрън и че двамата никога не са се целували преди онази нощ. Тя каза, че е била „влюбена" в шефа си.

„Взех лошо решение, изпих няколко чаши, танцувах и се държах неподходящо с шефа си", каза тя и добави, че „поела отговорност и се отказала от кариерата си заради това".

                                                                                

КАДЪР: BBCnews

