Принц Хари и Меган искат 100 000 долара за вечеря

Искате ли вечеря с принц Хари и Меган? Ваша е за 100 000 долара, пише британският "Дейли мейл".

Твърди се, че билетите за вечеря със семейството струват около 100 000 долара (75 000 британски лири), тъй като те използват компанията CharityBuzz, за да набират средства за благотворителната си организация Archewell.

Досега благотворителната организация е разчитала на анонимни богати дарители, което им е позволявало да отпускат безвъзмездни средства за избрани от тях добри каузи.

Говорител на Archewell потвърди: „През годините сме си партнирали с множество партньори за набиране на средства и CharityBuzz е един от тях."

Източник обясни, че Archewell е използвал компанията, за да подкрепи вечеря за набиране на средства по случай Световния ден на психичното здраве.

CharityBuzz е събрала 650 милиона долара (485 милиона британски лири) за благотворителност от откриването си преди 20 години и е организирала благотворителни събития с Джордж Клуни, Бионсе и сър Пол Маккартни.

Хари и Меган основаха благотворителната фондация Archewell през 2020 г., коягто през миналата година над 1 милион паунда за благотворителност

Плащането за вечеря или достъп до работещ член на кралското семейство се счита за забранено, но Хари и Меган се отказаха от привилегиите на британската корона.

Достъпът до Хари и Меган изглежда не е бил рекламиран на уебсайта на компанията, така че е възможно да е бил предлаган частно на „хайролери", които преди това са плащали, за да общуват със знаменитости.

Настоящите оферти включват вечеря с актьора от сериала „Better Call Saul" Боб Оденкърк за 10 000 долара (7 500 британски лири) и платинени билети за наградите Грами за 50 000 долара (37 000 британски лири).

Междувременно източници разкриват, че във фондация „Арчуел" предстоят промени, като се говори за „преструктуриране" на персонала.

Говорителят коментира: „Да, правим някои промени в „Арчуел" и ще споделим вълнуващи развития относно това как ще извършваме филантропската си работа оттук нататък, когато решим. Очакваме с нетърпение да съобщим повече информация своевременно."

Основана през 2020 г., фондация „Арчиуел" е центърът на филантропския фокус на Хари и Меган. Миналата година тя е дала общо 1 026 240 паунда за благотворителни каузи и е получила 4 183 892 паунда под формата на безвъзмездни средства – предимно от едно парично вливане от 3 947 148 паунда, за което се разбира, че е дошло от Fidelity Charitable, фонд, базиран в САЩ, който също е дарил 789 415 паунда предходната година.