Брад Пит поведе в делото срещу Анджелина Джоли

Брад Пит постигна голяма победа в съдебна битка срещу бившата си съпруга Анджелина Джоли за собствеността над общата им френска винарна Château Miravel, съобщи PageSix.

Съдията по делото се произнесе в полза на звездата от „Формула 1". Aктрисата трябва да предостави достъп до личните си имейли и съобщения, свързани с продажбата на нейния дял от лозето, което са закупили, докато били женени.

„Имейлите ще докажат, че Джоли е неискрена от самото начало", сподели източник, близък до случая, пред Page Six.

Съдът даде на 50-годишната Джоли срок от 45 дни да осигури достъп до съобщенията.

„Разочаровани сме от начина, по който съдът тълкува калифорнийския закон за привилегиите", заяви адвокатът на звездата от „Мария", Пол Мърфи.

„Решението на съда нарушава този закон, подкопава основното право на г-жа Джоли на справедлив процес и представлява поредното проявление на дългогодишните усилия на г-н Пит да я тормози и контролира. Ще обжалваме", каза адвокатът.

Бившите, които се ожениха през 2014 г. и се разделиха през 2019 г., планирали да отгледат децата си в лозето и да изградят семеен бизнес.

През октомври Пит поиска от Джоли да предостави комуникацията с нейния бизнес мениджър Тери Бърд, Клоуи Далтън и Арминка Хелич, нейните публицисти и двама финансови консултанти.

В подадената молба актьорът твърди, че звездата от „Господарка на злото" е общувала с Бърд за личния и професионалния си живот, включително и за съдебни спорове.

Джоли обаче настоява, че не е трябва да изпраща имейлите и текстовите съобщения, защото те включват обсъждане на правни въпроси с други хора.