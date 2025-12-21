Къде на концерт по коледните празници

Последните дни преди Коледа и дните около светлия празник превръщат градовете в България в естествени сцени на музика изкуство и празничен дух. От големите оперни и концертни зали до откритите площади и читалищата културният календар е изпълнен с всякакви концерти. Ето и преглед на събитията по градове.

София

НДК

Hauser СНИМКА: ROGER RICH От 16 декември до 8 януари в НДК върви 39-ото издание на Новогодишния музикален фестивал. В програмата са включени класика, мюзикъл, балет, опера и световни звезди. На 20 декември в зала 6 зрителите ще могат да гледат "Коледна магия" с талантливите млади изпълнители на Националното музикално училище "Любомир Пипков". На 20 декември в зала 1 на НДК пристига световноизвестната тайванска група U-Theatre с грандиозното шоу "Мечът на мъдростта". Държавна опера - Русе, представя класическата балетна приказка "Лешникотрошачката" на Чайковски с хореография от Наталия Осипова на 21 декември в зала 1 на НДК. На 23 декември за първи път в България идва Take 6 с празничния си спектакъл Christmas Symphony. Акапелната група, носител на 10 награди "Грами", представя коледни песни заедно със симфоничния оркестър "Симфониета" - Враца, под диригентството на Анджело Валори.

23 декември в "Арена 8888 София" - Hauser

Коледна украса в София Снимка: Георги Кюрпанов-Генк Един от най-очакваните музикални акценти е концертът на световноизвестния виолончелист Hauser. Той ще направи финалния концерт от 3-годишното си турне в столичната зала "Арена 8888 София". Музикантът ще излезе пред публиката на иновативна сцена, изградена във формата на чело. Визуалната концепция е напълно различна от изминалите концерти и тя ще представи метафорично сбогуване с "бунтовника", както наричат Hauser, и ще даде началото на новата творческа посока в кариерата му. Специално за българските си почитатели той ще изпълни и своя версия на една от най-обичаните ни песни "Моя страна, моя България".

23 декември в зала "България" - Люси Дяковска

Люси Дяковска В зала „България" Плевенската филхармония ще представи празничния концерт „Бяла Коледа". Това е музикалният подарък на Люси Дяковска за родната публика. Диригент ще е Георги Милтиядов, а специално участие ще вземе Поли Генова. Концертът ще включва емблематични коледни и новогодишни песни от Италия, Франция, Англия, Америка, Русия и България.

25 декември в Музикалния театър - "Коледно матине"

Еделина Кънева За 12 път тази година в самия ден на Рождество меломаните ще станат част от концерта „Коледно матине". За втори път събитието ще се проведе в Националния музикален театър „Стефан Македонски" и ще бъде със специалното участие на Еделина Кънева, Орлин Горанов и Васил Петров. В концерта ще вземат участие младежката филхармония на Националното музикално училище „Любомир Пипков", средношколския хор, солисти от училището, солисти на Националния музикален театър – Стефани Кръстева, Александър Милев, Димитър Иванов. Диригент ще бъде Славил Димитров.

25 декември в зала "България" - "Аве Мария"

На 25 декември в зала „България" ще се състои празничният симфоничен концерт „Аве Мария". Солист ще е Мила Михова, а диригент - Найден Тодоров. Програмата е подбрана специално за коледния празник и включва мелодии като увертюрата към оперетата „Леката кавалерия" от Франц фон Супе, „Аве Мария" от Йохан Себастиан Бах в обработка на Шарл Гуно, White Christmas от Ървинг Бърлин в аранжимент на Георги Милтиядов и т.н.

26 декември в театър "Сълза и смях" - "Валсът на розите"

Пианистът Евгени Генчев Снимка: Би Ти Ви На 26 декември от 19,00 ч в театър „Сълза и смях" ще бъде представен концерт-спектакълът „Валсът на розите" на пианиста Евгени Генчев. Специално участие ще има Мариус Куркински. На сцената ще се изявят актьорите Деси Бакърджиева, Силвестър Силвестров, Петър Данов и Кристиян Стоичков. Специални гости ще са Марта Петкова и Никола Хаджитанев. Спектакълът съчетава класическа музика театър и поезия и обещава необикновено преживяване.

Благоевград

На 20 декември от 18,00 ч в зала „Яворов" ще се състои коледният концерт „Ритмика – 15 години в ритъм и традиция". На следващия ден от 18,00 ч е благотворителният концерт „Ръка за ръка". Същия ден от 18,00 ч на откритата сцена в Коледното градче ще има концерт на школа „Музикален център". На 22 декември от 17,00 ч на откритата сцена в Коледното градче ще се изяви вокално-фолклорна група „Гургулица" с ръководител Стойка Германова. Отново същия ден от 17,30 ч в Младежкия дом ще се състои концертът „Песни за вълшебна Коледа" на група „Бисери". А от 18,30 ч в Камерната опера ще се състои гала концертът „Бал в операта". Събитието е по повод 200 години от рождението на Йохан Щраус-син. Режисьор е Георги Динев, диригент Красимир Топалов, със солисти и оркестър на Камерна опера Благоевград и балетна формация „Класика" от Пловдив. Концертът включва и благотворителен елемент.

Велико Търново

ВЕСЕЛИН МАРИНОВ През целия месец декември в града се провеждат над 30 събития включващи спектакли, представяния, детски работилници и атракции за малки и големи. На 22 декември от 18,00 ч в Летния театър ще се състои празничен концерт на Веселин Маринов с вход свободен.

На 25 декември от 18,00 ч на площада пред Царевец ще се проведат безплатни прожекции на аудиовизуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина".

Кърджали

МАРИАНА ПОПОВА СНИМКА: ФЕЙСБУК На 21 декември от 18,30 ч в Дома на културата ще се състои коледен концерт. На следващия ден от 18,00 ч в театъра ще се проведе коледен благотворителен концерт на Езиковата гимназия. На 23 декември от 17,00 ч в театъра ще има концерт на Мариана Попова. На 24 декември от 10,30 ч на откритата сцена пред общината ще се състои общоградско коледно тържество с концерт на съставите при НЧ „Родопски фар – 1938".

Хасково

На 22 декември от 18,00 ч в ОНЧ „Заря – 1858" ще се състои коледна продукция на класа по пиано с преподавател Татяна Славчева. Същия ден от 19,00 ч отново в ОНЧ „Заря – 1858" ще се проведе коледният концерт „СимфоРок – музика общност и хармония".

Смолян

През целия месец декември в читалищата и културните центрове в Смолян ще има тематични концерти на местни танцови певчески и инструментални формации. На 23 декември ще се състои концерт на Елица Узунова. Същия ден ще има празничен концерт в НЧ „Проф. Асен Златаров – 1927" в село Смилян. А в село Търън на същата дата ще се проведе и коледен концерт в НЧ „Светлина – 1937".

Стара Загора

На 23 декември от 19,00 ч в Старозагорската опера ще се състои коледен концерт с диригент Славил Димитров. В програмата е включена Симфонична поема "Коледа" за солисти, хор и оркестър от Димитър Ненов. Това е първата голяма вокално-симфонична творба от български композитор, посветена на Рождество Христово. Написана е в периода 1938-39 година, а премиерата се е състояла около 1940 година.

Пловдив

На 24 декември от 11,00 ч на площад „Стефан Стамболов" ще има концерт на Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев". От 12,00 ч на същия площад ще се състои концертът „Зимна приказка" с участието на възпитаници на музикална школа „Арт Войс Център". На 25 декември от 12,00 ч, пак на площада ще свири Биг Бенд Пловдив. От 18,00 ч ще има концерт на Керана и Космонавтите. На следващия ден от 12,00 ч ще се изяви детски танцов състав „Луди Млади" при НЧ „Проф. Кирил Дженев – 2018". А от 18,00 ч ще има концерт на Richard Manta.

Враца

Дара Екимова Всички събития във Враца се провеждат на сцената на площад „Христо Ботев" в центъра на града където се намира и постоянният коледен базар. На 20 декември от 18,30 ч ще се състои джаз концерт с греяно вино. На 22-и от 18,00 ч ще има концерт на Дара Екимова. На следващия ден от 17,30 ч Торино и Пашата ще забавляват със свои изпълнения жителите и гостите на града. На 25 декември от 12,00 ч ще се състои празничен коледен концерт на дуо „Пирин".

Ловеч

На 21 декември от 17,00 ч на сцената пред Драматичния театър ще се състои коледен концерт-спектакъл на ФТА „Балкански огън" със солист Светла Дукатева. В програмата е включена и коледна ритъм работилница с перкусии. На следващия ден от 12,00 ч в беседката до НЧ „Наука – 1870" ще има концерт на Общинския духов оркестър – Ловеч. Вечерта, от 18,00 ч в НЧ „Наука – 1870" ще се състои концерт на Трио „Арт". А на 24 декември от 11,30 до 13,30 ч на сцената пред Драматичния театър ще звучи коледен DJ сет.