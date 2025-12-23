Любо Нейков в “Клас 90” по БНТ, всички части на “Сам вкъщи” по Нова тв

Романтика, смях и холивудски звезди във филмите в празничните дни

Всяка година малко преди наближаването на Рождество един въпрос си задават малки и големи - къде на шега, къде с истинско любопитство: Ще дават ли “Сам вкъщи”?

35 г. след излизането си на екран комедията остава коледна класика, а големите телевизии не пропускат такъв тип ленти в празничните си програми.

“Сам вкъщи” ще е по Нова тв, и то с всичките си четири заглавия. Стартът е във вторник (23 декември, 20 ч), когато зрителите ще гледат какво се случва с малкия Кевин Маккалистър, който е забравен сам вкъщи от голямото си семейство, заминало за Коледа в Париж. Момчето ще трябва да се справи само с двама нагли крадци, които обират къщите в квартала, а сега са набелязали и неговия дом. Маколи Кълкин е в главната роля в първите две части на комедията “Сам вкъщи”. СНИМКИ: АРХИВ

“Сам вкъщи 2” (24 декември, 20 ч) показва перипетиите на същия герой, но на друго място. В него Кевин, без да иска, се отделя от семейството си по време на ваканцията им във Флорида, озовавайки се този път в Ню Йорк. А появата на Доналд Тръмп в една от сцените се оказва съвсем случайна.

Не само за най-малките, а за всички вкъщи е приключенският “Момчето, което можеше да бъде крал” (25 декември, 9,30 ч), в който група деца тръгват на епичен поход срещу средновековна заплаха. Известният Патрик Стюарт влиза в ролята на магьосника Мерлин. В следобедните часове на Коледа Нова тв ще покаже споделени моменти с историята на обикновена жена, чиято съдба може да се преобърне след среща с очарователен мъж, в премиерния “Весела кралска Коледа” (25 декември, 15 ч), а веднага след това започва и “Сам вкъщи 3” (17 ч). В третата част международна банда от мошеници е скрила военен компютърен чип в кола играчка, но след проблем на летището тя попада в ръцете на малкия Алекс Пруит. Момченцето е болно от варицела и е само вкъщи в тихо чикагско предградие. Престъпниците се насочват към дома му с високотехнологичното им приспособление, а лудостта и хаосът набират скорост, докато малкият герой се защитава.

Робърт Дауни-Джуниър също ще е на малкия екран по празниците, но не в някой от екшъните на “Марвел” като Железния човек. Той влиза в “Д-р Дулитъл” (26 декември, 20 ч) като едноименния герой на писателя Хю Лофтинг.

Действието в комедията се развива във викторианска Англия. Д-р Джон Дулитъл, който има дарбата да говори с всички животни, се заема да помогне на младата кралица Виктория, опитваща се да пребори тежко заболяване. На Дулитъл му се налага да предприеме опасно пътуване към митичен остров в търсене на вълшебно лекарство. Към смелото му пътешествие се присъединяват младият и самоназначил се за негов чирак Томи, както и необичайните му приятели - тревожната горила Чи-Чи, ентусиазираната, но с не особено развит интелект патица Даб-Даб, дует цинични щрауси и решителният папагал Полинезия.

Големи звезди, много романтика и смях ще има и в празничната програма на Би Ти Ви.

Лейди Гага и Брадли Купър пресъздават красива любовна история в драмата “Роди се звезда” (23 декември, 21,30 ч). В нея известен музикант помага на млада и талантлива певица да осъществи потенциала си и да намери слава, въпреки че неговият живот и кариера са пред крах заради пагубните му навици.

Много романтика има и в “Коледна звезда” (24 декември, 12,30 ч). В лентата Аби - бивша тв звезда, открива, че личният ѝ живот е в руини. Тя се оттегля в луксозен курорт във Върмонт за Коледа, но се оказва без стая поради грешка в резервацията. Всички местни хотели са пълни заради рядко астрономическо събитие. За щастие, Аби намира стая в хотелчето на Ник, учител по астрономия. След смъртта на съпругата си той е поел много допълнителни отговорности, включително управлението на хотела и режисирането на коледния спектакъл на местната църква. Хю Грант в сцена от романтичната комедия “Наистина любов”

Абсолютната класика “Наистина любов” (24 декември, 22 ч) събира на едно място Хю Грант, Колин Фърт, Лиам Нийсън, Ема Томсън, Кийра Найтли и дори Клаудия Шифър, за да покажат, че любовта е навсякъде около нас. Това е история за писател, скрил се в Южна Франция да лекува разбитото си сърце, за жена с удобен брак, която подозира, че съпругът ѝ ѝ се изплъзва, за овдовял втори баща, който се опитва да се сближи с доведения си син.

Рийз Уидърспуун, Винс Вон, Робърт Дювал, Сиси Спейсик играят в комедията “Четири Коледи” (25 декември, 22 ч). В нея младо семейство трябва да направи невъзможното, за да поздрави всичките си близки за едно денонощие. Затова има друга идея - да събере своите майки, бащи и новите им половинки на едно място - в техния дом.

Смехът е сигурен с Еди Мърфи и “Завръщане в Америка” (26 декември, 22 ч). Комедийният актьор влиза в образа на богатия африкански принц Аким, който разбира, че има син в Америка. И се решава на пътуване в далечната страна, където го очакват много перипетии.

За любителите на детето магьосник телевизията ще покаже последните няколко части на филмите за Хари Потър (25, 26 и 27 декември след обедните емисии новини).

БНТ също е направила селекция с интересни филмови заглавия за почивните дни. Сред тях е “Коледен годежен пръстен” (24 декември, 20,30 ч). В романтичната драма Кендра - репортер в популярен сайт, открива в антикварен магазин стар годежен пръстен и решава да научи историята му.

Класиката “Таралежите се раждат без бодли” (26 декември, 17,05 ч) обединява три новели с обща тема - “свободата на децата срещу възпитанието им по модела на обществото”. Група десетгодишни деца отстояват независимостта си в училище, на улицата и вкъщи. След много перипетии с успехи и неуспехи, но винаги солидарни момчетата успяват да отвоюват обратно футболната си топка, паднала в минаващ камион.

“Клас 90” (27 декември, 20,30 ч) е чисто ново българско заглавие, което с много хумор показва какво да очакваме, когато съученици се съберат отново след години. С една дума - всичко. Във филма участват Любомир Нейков, Юлиан Вергов, Параскева Джукелова, Биляна Петринска, Стефка Янорова и др.