Накъде с децата през уикенда (20-21 декември)

Ето няколко предложения къде да заведете децата този уикенд.

20 декември, 11 ч,

Младежки театър

"Феята Ванилия"

Ванилия е сладкарска фея, която може да прави всичко друго, но не и да готви. Може да дава безумни съвети, да измисля сладкарски обиди, да язди мухи и... да прави света необикновен. В един обикновен ден животът на Филип замирисва на Ванилия и всичко се преобръща с главата надолу. Той започва да вижда света по-интересен, по-луд, по-чудесен и се научава да живее без да следва рецепти!

20 декември, 11,30 ч,

Театър 199

"Котаракът с чизми"

Познатата приказка, но погледната под друг ъгъл, завладява, както с прекрасното сценографско решение, така и с великолепните стихове на Валери Петров, единствено негово съавторство.

"Котаракът с чизми"

Спектакълът е носител на 18 международни награди от четири континента за мъжка и женска роля, цялостен спектакъл, три пъти е отличаван и с наградата на международно детско жури.

21 декември, 10,30 ч,

Музикален театър

"На гости на Дядо Коледа"

За Коледа всички тръпнат в очакване дали в празничната нощ добрият беловлас старец ще мине и през нашия дом, за да остави своите подаръци, дали с нашите дела и постъпки сме били достатъчно добри, за да бъдем възнаградени.

"На гости на Дядо Коледа"

Това е спектакъл с невероятна история, в която има добро и зло, има пакости и бели, има много песни, танци, че дори и вълшебства. Любими герои ще преминат през много трудности и перипетии, но ще покажат, че всички те, някъде там в своите сърца носят доброта и са готови да помогнат на приятеля в беда.

21 декември, 11,30 ч,

Сатиричен театър

"Том Сойер и Хък Фин"

Съвсем ново заглавие в репертоара на Сатиричния театър, който от новия сезон отвори вратите си за най-малките зрители.

"Том Сойер и Хък Фин"

Представлението е сценична адаптация на Богдана Костуркова по Марк Твен, в което участват Тодор Лазаров, Калоян Желев, Теодор Елмазов и др. Подходящо е за деца, навършили 5 години.

