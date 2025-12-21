ТЕСТ: Как приемате критиката?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Когато някой ви направи забележка за работата ви, вие...

А) Изслушвате внимателно и се опитвате да разберете гледната му точка.

Б) Започвате да се чувствате леко неудобно, но се опитвате да приемете казаното.

В) Чувствате се гадно и започвате да се ядосвате.

2. Ако шефът ви започне да ви критикува за задача, с която не сте се справили добре, вие...

А) Приемате критиката и питате как може да се подобрите.

Б) Мълчите и обмисляте думите по-късно.

В) Започвате да се защитавате и да обяснявате, че не намирате вина у себе си.

3. Как реагирате, когато близък човек ви критикува за ваше поведение?

А) Приемате думите спокойно и знаете, че е с добри намерения.

Б) Зависи от тона - ако е мек, приемате, ако е рязък, се затваряте в себе си

В) Неприятно ви е, защото приемате критиката лично.

4. Когато получите критика по чат, чрез имейл, вие...

А) Прочитате спокойно съобщението и отговаряте спокойно.

Б) Първо се чувствате засегнати, но после започвате да разсъждавате трезво.

В) Ядосвате се и отговаряте агресивно.

5. Когато получите критика пред други хора, вие:

А) Запазвате самообладание и реагирате спокойно.

Б) Започвате да изпитвате неудобство и се засрамвате.

В) Приемате я като унижение и трудно я забравяте.

6. Когато сгрешите, вие:

А) Признавате си и се опитвате да поправите ситуацията.

Б) Опитвате се да си обясните причините, но все пак се поправяте.

В) Оправдавате се или търсите външни причини.

7. Какво мислите за хората, които често ви критикуват?

А) Виждате ги като хора, от които може да научите нещо.

Б) Понякога ги смятате за прекалено взискателни.

В) Възприемате ги негативно и ги избягвате.

8. Как реагирате емоционално на критика?

А) Оставате спокойни.

Б) Изпитвате кратко раздразнение, но бързо ви минава.

В) Обмисляте много думите и дълго се самокритикувате.

9. Ако някой ви критикува несправедливо, вие:

А) Запазвате спокойствие и не се обяснявате.

Б) Започвате да премисляте много.

В) Ядосвате се и ви е трудно да приемете критиката.

10. Когато някой оспори ваше мнение, вие:

А) Изслушвате го внимателно и водите спокоен диалог.

Б) Малко се засягате, но гледате да не ви личи.

В) Приемате го като лична атака.

11. Ако някой ви направи обиден коментар за външния вид, вие:

А) Слушате и не съдите.

Б) Става ви обидно, но не го мислите толкова много.

В) Засягате се и дълго след това страдате.

12. Как реагирате, когато някой направи негативен коментар относно вашата професия и работното ви място?

А) Не му отдавате голямо значение.

Б) Започвате да премисляте казаните думи и ви става малко тъпо.

В) Обезкуражавате се и губите мотивация.

13. Ако получите критика за нещо, в което сте сигурни, че не сте прави:

А) Спокойно защитавате позицията си с аргументи.

Б) Колебаете се дали да спорите.

В) Ядосвате се и влизате в конфликт.

14. Как постъпвате, когато някой ви критикува в момент, когато сте уморени или напрегнати?

А) Казвате спокойно, че ще обсъдите темата по-късно, за да реагирате трезво.

Б) Опитвате се да слушате, но ви е трудно да останете спокойни.

В) Реагирате остро и емоционално.

Най-много отговори “а”:

Вие не се засягате лесно и приемате критиката зряло и спокойно. Оставате уравновесени дори в неудобни ситуации и се стремите да запазите самообладание и добър тон. Не я приемате лично, а я използвате като инструмент за развитие. Вие умеете да слушате и анализирате.

Най-много отговори “б”:

Вие умеете да приемате критиката, но имате и моменти, в които тя ви влияе емоционално. Не избухвате, но често премисляте казаните думи след това. Успявате да извлечете полезното от критиката, макар първоначално да се засягате.

Най-много отговори “в”:

Вие много лесно се засягате от критиката. Обиждате се, когато някой ви каже нещо, което не ви допада. Приемате забележките като нещо неприятно, а не като градивна критика. Това ви напряга и влияе негативно на самочувствието ви. Може би е добре първо да броите наум до 10, а след това да реагирате остро.

7 съвета как да не се ядосвате на чуждите думи

1. Разделяйте критиката от личната оценка

Критиката не определя кои сте, а ви показва какво може да подобрите.

2. Изслушвайте спокойно

Дайте си време да разберете казаното, без да реагирате емоционално веднага.

3. Питайте за конкретика

Ясните примери правят критиката по-лесна за приемане.

4. Преценявайте източника

Приемайте сериозно критиката от хора, които искат да ви помогнат, а не от токсични и негативни личности.

5. Фокусирайте се върху решението, не върху грешката

Насочете енергията си към това как да се справите по-добре следващия път.

6. Не приемайте критиката твърде лично

Критиката е най-често за вашите действия, а не за характера ви.

7. Виждайте възможност, а не нападка

Всяка критика може да ви направи по-уверени, по-опитни и по-успешни.