Една от най-емблематичните клубни локации отвори свое ново пространство в сърцето на София. Bedroom е име със забележителна история, която се простира в цели две десетилетия и хиляди незабравими вечери. Хаус музиката и приятелската атмосфера винаги са били фундаментални за Bedroom, а новата локация развива тази идентичност в още по-модерна посока, съчетавайки актуални мултисензорни елементи в цялостната концепция на клуба.

Има едно неписано правило, което гласи, че клубовете са като портал в друга вселена – тази на нощния живот. А там важат други правила! Бутиковият интериор на Bedroom Club допълва това усещане за дързост и мистика – в центъра на залата е позициониран елегантен елипсовиден бар под внушителна дървена арка. Всички елементи – от пода, през стените, до цялата атмосфера са подчинени на идеята за ново и още по-вълнуващо усещане. Още по-хубаво е, че пространството е съобразено с едно от най-есенциалните неща за всеки клуб, а именно – качественият звук, който поставя музиката в центъра на преживяването.

DJ пултът е позициониран така, че да скъси дистанцията между артиста и дансинга, а бекстейдж зоната зад него е запазена за истинските му фенове. Ефектните LED екрани допълват всеки такт, а светлините танцуват в ритъма на хаус сетовете.

Последно, но не и по важност е забележителният line up от артисти, които доминират в Afro House клубната сцена. Всеки месец в Bedroom ще има различни гост DJ от чужбина, които да направят вечерите в София наистина специални! DIVOLLY & MARKWARD, CLAUDIA LEON, MR ID, HVMZA, RBOR са само част от имената, които ще се изявят зад пулта на клуба през 2026г.

Bedroom Club отдавна не е просто дестинация, а културен феномен в нощния живот, който съществува отвъд рамки, стереотипи и очаквания. Ако има рецепта за добро прекарване, то тя изисква хубава музика, добри питиета и впечатляваща локация, на която да преживеете цялата магия на нощта... Bedroom Club се мести в бъдещето и продължава да бъде общност и място, в което музиката събира хората отново и отново.