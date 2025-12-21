"Дете под елхата": Малчуганите от учебен център "ХиподрУМко" пресъздават обичая "Коледуване"

Децата от детския учебен център "ХиподрУМко" в София с радост се включват в коледния конкурс на вестник "24 часа". Те ни изпращат празнична снимка от специална коледна сцена, в която са пресъздали обичая "Коледуване".

"Малките ни коледари с много старание и вдъхновение изработиха сами играчките за елхата, украсиха я и подготвиха своя празничен ритуал. Обичат да творят заедно, да пеят, да наричат за здраве и да откриват магията на българските традиции", ни пише Златина Чилиева, която е ръководител на центъра. Тяхното най-голямо желание е да имат още много такива моменти на приятелство, творчество и споделена коледна светлина.

И вие може да се включите в конкурса, като ни изпратите снимки на вашите малчугани до коледната украса на имейл [email protected]. А ние ще ви направим скъп спомен, като публикуваме кадрите на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg.