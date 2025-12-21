ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тома Биков: Никой няма да изкара 121 депутати на и...

"Дете под елхата": Двете братчета Станислав и Теодор обичат да пеят коледни песни и с вълнение очакват подаръци

Двете братчета: Станислав, който е на 4, и Теодор - на 11 годинки, много обичат Коледа. Харесва им как всичко блести и е толкова красиво около празника. Те с радост са украсили елхата у дома. Обичат да пеят коледни песни и с вълнение очакват подаръци . Затова и Коледа е любимият им празник - тогава е време за веселие, чудеса и много подаръци.

И вие може да се включите в конкурса, като ни изпратите снимки на вашите малчугани до коледната украса на имейл [email protected]. А ние ще ви направим скъп спомен, като публикуваме кадрите на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg.

