"Дете под елхата": Двете братчета Станислав и Теодор обичат да пеят коледни песни и с вълнение очакват подаръци

Двете братчета: Станислав, който е на 4, и Теодор - на 11 годинки, много обичат Коледа. Харесва им как всичко блести и е толкова красиво около празника. Те с радост са украсили елхата у дома. Обичат да пеят коледни песни и с вълнение очакват подаръци . Затова и Коледа е любимият им празник - тогава е време за веселие, чудеса и много подаръци.

