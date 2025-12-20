"Дете под елхата": Филип от Пловдив си пожелава голяма кола от Дядо Коледа

Това е втората Коледа на Филип от Пловдив, който е на 1 година и 10 месеца. Неговото желание е да има голяма бука - на неговия език това означава кола, с която да играе заедно с приятелите си от детска ясла "Приказка" в жк "Тракия".

Филип участва за втора година в конкурса ни.

И вие може да се включите в конкурса, като ни изпратите снимки на вашите малчугани до коледната украса на имейл [email protected]. А ние ще ви направим скъп спомен, като публикуваме кадрите на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg.