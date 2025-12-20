ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Дете под елхата": Близначките Яна и Белослава и малкото им братче Калин с нетърпение чакат Дядо Коледа

Близначките Яна и Белослава, на 6 години, от София, очакват с нетърпение Дядо Коледа. Тази година заедно с тях добрия старец очаква и малкото им братче Калин, на 9 месеца, което посреща своята първа Коледа.

Не забравяйте и вие да се включите в любимия на много читатели конкурс, като ни изпратите на имейл [email protected] снимки на вашите малчугани до коледната украса. Ние ще публикуваме най-хубавите кадри на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg. Ако нямате дете или внуче, може да участвате в конкурса и със снимка на вашия домашен любимец!

