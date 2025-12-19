Тази година 31 декември няма да бъде просто дата в календара, а истинско събитие, което ще пренапише историята на нощния живот в София. Bedroom Club се готви за първото посрещане на Нова година в своята нова бутикова локация. Пространството вече промени представите за клубен дизайн и атмосфера, а сега ни впечатлява и с избора на гостуващи артисти. Зад пулта застават Divolly & Markward – двама най-добри приятели от Сърбия, които превърнаха страстта си към ритъма в световен успех. Със своята уникална харизма и разпознаваем стил, те бързо се утвърдиха като едни от най-обещаващите имена в електронната музика не само на Балканите, но и далеч отвъд тях. Тяхното присъствие в новогодишната нощ е гаранция за преживяване на световно ниво, точно както подобава на новия дом на Bedroom Club.

Музиката на Divolly & Markward не познава граници. Стилът на дуото е експлозивна комбинация от Afro House и Tech House – звучене, което наелектризира публиката както в препълнените европейски клубове, така и на екзотичните ъндърграунд сцени в Африка и Азия. Кариерата на сръбското дуо е поредица от впечатляващи върхове. С над 50 милиона стрийма в Spotify и бързо растяща фен база, те категорично диктуват правилата в индустрията. Като резиденти на фестивала EXIT – едно от най-престижните музикални събития в Европа – те отлично знаят как да управляват емоцията на публиката. Доказателство за безспорната класа на гостите е подкрепата, която получават от абсолютните легенди в индустрията. Парчетата на Divolly & Markward са неизменна част от сетовете на икони като David Guetta, Tiesto, Fatboy Slim, Diplo, Claptone и Hugel. Музиката им е звучала дори на главните сцени на фестивали като Tomorrowland и Creamfields.

С над 200 000 месечни слушатели и милиони гледания в TikTok и YouTube, Divolly & Markward са готови да оставят трайна следа на софийската сцена. Не пропускайте шанса да бъдете част от нощта, в която новият Bedroom Club ще посрещне първата си Нова година със звученето, което кара целия свят да танцува.