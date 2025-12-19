"Дете под елхата": Сестричките Михаела и Александра очакват с нетърпение подаръци от Дядо Коледа

Валентин Маринов и Златина Нецова от София за трета година ни изпращат хубава снимка на любимите им внучки - Михаела, която е на 4 години, и Александра, на 7 години. И тази година момичетата са били много послушни и чакат с нетърпение подаръци от Дядо Коледа.

"Участваме за 3-а година в конкурса и дано пак ги видим във вестника, който четем с удоволствие всеки ден", ни пишат гордите баба и дядо. А ние с удоволствие публикуваме красивия кадър на момичетата.

Не забравяйте и вие да се включите в любимия на много читатели конкурс, като ни изпратите на имейл [email protected] снимки на вашите малчугани до коледната украса. Ние ще публикуваме най-хубавите кадри на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg.