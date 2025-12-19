"Дете под елхата": Адриан и Григор с вдигнати ръчички подсказват на Дядо Коледа колко големи да са подаръците

"Адриан, на 4 години, за пети път участва във вестника за "Дете под елхата", ни пише баба му Албена Добрева. А братчето му Григор, което е на година и половина, за втори път ще посрещне празниците. И двамата са с вдигнати ръчички на снимката, за да подскажат на Дядо Коледа колко големи да са подаръците, които да им донесе.

Не забравяйте и вие да се включите в любимия на много читатели конкурс, като ни изпратите на имейл [email protected] снимки на вашите малчугани до коледната украса. Ние ще публикуваме най-хубавите кадри на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg. Ако нямате дете или внуче, може да участвате в конкурса и със снимка на вашия домашен любимец!