Точно 10 дни преди настъпването на най-светлия християнски празник, в понеделник за два часа препълнената зала на операта в София се потопи напълно в духа на Рождество.

Над 250 певци, актьори, свещенослужители, музиканти и художествени състави се събраха на едно място за благотворителния православен тържествен концерт “Новорождение” и припомниха на всички най-важното от празника - смисъла на споделеността, на благодарността, на обичта и милосърдието.

За шеста поредна година фондация “Нашият дом е България” организира тържествен православен спектакъл, който беше благословен от патриарха. Този път каузата е свързана с подпомагане на родители на деца и на възрастни с аутизъм в Русе.

Ние отдавна влязохме в периода, в който се подготвяме за Рождество Христово. В тая подготовка се присъедини дори украсата по градовете. А тази вечер концертът ни подготвя да се замислим за онова, което се е случило преди 2000 г. и е променило целия ход на човеческия род и което промени душите.

Колко ще е хубаво тези

промени да настъпят и

у нас, като тъмнината

отстъпи място на

светлината

И да, дано, както се пее в популярната естрадна песен. И аз ще кажа дано - дано оставим място на човека у нас и по-близо да общуваме с него, а песните да стигнат до нашите сърца. С тези думи Негово Преосвещенство Браницки епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит, откри празничния спектакъл, в който се редуваха църковнославянски песнопения, любими християнски, фолклорни и популярни песни, посветени на Рождество, както и художествен прочит на Свещеното писание.

Програмата започна със Софийския свещенически хор, който изпълни Катавасии - тези песни са много важна част от всяко празнично утринно богослужение. Последва мила сцена - как цяло семейство отива при близките си, за да са всички заедно за Рождество. Татко, дядо и деца обсъждат, че подредбата на цялото мироздание е дело на един разумен Творец и Вседържител и че най-великите гении на науката са били вярващи.

Младият рецитатор Борис Нанков споделя мислите на великия Айнщайн: “Вселената е чудесно подредена и се подчинява на закони, които само смътно разбираме”. В спектакъла се включи народната певица Гуна Иванова, която изпя песента “Рождество е” с нейните талантливи внучки Ива и Велислава Костадинови. А по-късно в концерта те представиха песните “Да славим” и “Благодаря”.

Свещениците Методий Корчев и Никола Чочев, както и протодякон Иван Петков четоха откъси от евангелията на Лука и Матей.

Смесеният хор на БНР и хорът към патриаршеската катедрала изпълниха “Чистая Дево”, прозвуча и “Рождество” от изтъкнатия композитор Добри Христов, представено от хора на софийските момчета. Радостни възгласи предизвика общото изпълнение на около 120 деца на няколко умилителни детски духовни песни.

Братята Александър и Константин Владигерови - внуци на легендарния композитор Панчо Владигеров, акомпанираха на стихове за Рождество, изпълнени от Велислава Костадинова, малкия Борис Нанков и Пламен Пламенов Мирянов, който освен изпълнител беше сценарист и режисьор на спектакъла.

На фона на красивите изпълнения музикалните тонове се преплитаха със светлинен спектакъл и видеодекори, илюстриращи евангелските истории.

Ученичката Катерина Михайлова се включи с изпълнение на цигулка на “Майчина песен” от Дворжак и още с първите ноти просълзи мнозина в публиката.

Емблематичната песен “Тиха нощ” за първи път бе представена от магнетичния Владимир Ампов – Графа, женски хор “Нуша” и хора на БНР с адаптиран български текст в превод от немски, почти идентичен с оригиналния: Тиха нощ, свята нощ, Божий син в свойта любов! От небесата благоволи, ден на спасение нам ни яви! Ето Христос се роди!

Графа и Нели Андреева

с нейния хор “Нуша”

развълнуваха публиката

и с песента “О, свята нощ” Изпълниха я заедно с пианистката Никол Кисьова, с “Кварто” квартет с концерт майстор Иван Пенчев, със смесения хор на БНР с диригент Любомира Александрова и на патриаршеската катедрала към храм “Св. Александър Невски” с диригент Георги Еленков.

Сред участниците в спектакъла бяха още детско-юношеският църковен хор “Св. Серафим Софийски” с диригент Анелия Кочева, детският хор “Архангелский глас” - Ловеч, с диригент Маринела Дочева, мъжката формация “Св. цар Борис - Михаил”, в която влизат Емил Калев, Илиян Недев, Георги Атанасов, Пламен Пламенов Мирянов, вокалната формация “Хайлайт” с ръководител Петър Алексиев, трио “Ария” с Мария Ангелова, Ася Пинчева и Ваня Димитрова, детският хор “Св. Седмочисленици” с диригент Елица Христова, солисти от ансамбъл “Филип Кутев” и диригент Никола Петров. В художествената част се включиха актьорите Любомир Петкашев, Неда Спасова, Янко Лозанов, Стоян Пепеланов, Теодор Софрониев, Елени Декидис, Албена Ставрева и други.

Един път човек, докоснал се до светлината на Христовата вяра и срещнал се с Христос чрез Светото кръщение, чрез всички тайнства на Светата църква не може да остане такъв, какъвто е бил преди. И всичко това преобразява човека. Нека нашите души наистина бъдат ясни, за да го посрещнем всеки ден и да остане в нас всеки ден и занапред Христос. Навремето човешкият род е пренесъл в дар пречистата и преблагословена Дева Мария, а ние всеки ден може да принесем в дар нашата обич, грижа, милосърдие, състрадание към ближния. Нека го правим не само на Рождество, но и всеки ден, пожела за финал арх. Пламен Мирянов.