Кои са звездните бебета за 2025 г.?

Кристина Димитрова и Ирена Милянкова се сдобиха с внучета,
Камелия - с дъщеря, а Башар Рахал - с първи син
2025 година се превърна в истински празник на новия живот. От първите дни на януари до последните месеци на годината българският публичен свят беше белязан от радостни новини, бебешки усмивки и емоционални признания в социалните мрежи. Актьори, певци, спортисти, телевизионни лица и обществени фигури отвориха нова глава в живота си – тази на родителството, а някои - на горди баби и дядовци.
Още в първите дни на януари олимпийската шампионка по бокс от Токио
Стойка Кръстева и съпругът ѝ Борил станаха родители за втори път
На бял свят се появи тяхното момиченце Боряна с тегло 2,980 кг и ръст 48 см.
Двамата вече имат и по-голяма дъщеря, която носи името Цветелина. Тя се роди през 2022 г. Така за семейството на спортистката годината започна с най-важната победа.
“Златното момиче” Християна Тодорова роди Елиа
През март друга голяма спортистка - Християна Тодорова, роди първото си дете. Една от големите звезди на българската художествена гимнастика посрещна своето момиченце Елиа. Тя дойде на бял свят с тегло 3,2 кг и ръст 51 см.
Щастливата новина беше съобщена от Българската федерация по художествена гимнастика чрез социалните мрежи. Въпреки че Християна пази личния си живот далеч от публичността, появата на първата ѝ рожба беше посрещната с много любов от спортната общност и от всички нейни фенове.
Най-хубавото Благовещение за Ерика Зафирова -
посрещна на бял свят дъщеря си
На 25 март, когато се празнува Благовещение, още една от най-успешните ни гимнастички - Ерика Зафирова, стана майка на момиченце. В този символичен ден диамантеното момиче прегърна първата си рожба заедно със своя партньор - бореца Цветан Драганов.
“На Благовещение ни се случи най-голямото щастие в живота – роди се нашата прекрасна дъщеря! Благодарни сме на д-р Мажена Панова за професионализма, търпението и спокойствието, които ни даваше през всички тези месеци, както и в най-важния ден за нас!”, написа Ерика в своя профил в социалните мрежи.
Рут Колева роди Езра ден
преди да навърши 35 г.
На 17 април певицата Рут Колева и нейният партньор посрещнаха първото си дете – момченце на име Езра Логин Кочишки.
“Този рожден ден е специален. Посрещам го не с чаша вино, а в болнична стая, защото той реши да се появи на бял свят точно един ден преди моя рожден ден и да ми подари най-важната титла в живота ми – майка”, написа тогава изпълнителката. Бебето се роди с тегло 3700 грама, а певицата благодари на медицинския екип и на всички, които са били до нея през бременността и раждането.
Малко преди това Рут каза “да” на любимия си мъж. За първи път пък сподели снимки на бебето в Деня на детето – 1 юни. Направи го чрез кадър от плажа, който озаглави “лятото на Езра”.
Кметът на Варна Благомир
Коцев стана баща за втори път
През май кметът на Варна Благомир Коцев и съпругата му Камелия станаха родители за втори път. Дъщеря им проплака часове преди церемонията за наградите “Варна”, а щастливият баща обяви развълнувано сам новината от сцената. Семейството има още едно дете - 3-годишен син на име Никола.
Любомира Башева дари
Башар Рахал със син
В края на май актьорът и продуцент Башар Рахал и половинката му Любомира Башева станаха родители на син. Щастливата новина сподели самият той с публикация във фейсбук. Това е трето дете за Рахал и първо за актрисата.
През юни той сподели в социалните мрежи и първа снимка на бебето, като предизвика истински фурор сред феновете. На нея Рахал държи Анди в ръцете си и го целува нежно. От първия си брак актьорът вече има две пораснали дъщери - Клоуи и Индия, които много се радват на малкото си братче.
Даяна Ханджиева и Кристиян Ставрев –
родители на близначки
Актрисата Даяна Ханджиева и баскетболистът Кристиян Ставрев станаха родители на близначки на 30 май. Двете момиченца се раждат с разлика от 4 минути, като едното тежи с 580 грама повече от другото. Близначките се появяват година и половина след раждането на първото дете на двойката - сина им Антони.
Ханджиева показа снимки на момиченцата още от болницата, без да крие лицата им. “Женското тяло е способно на всичко, вярвайте му”, написа тя към кадрите, на които нежно прегръща новородените бебета. Малко след това разкри и имената им - Ваяна и Елеанора.
Кристина Димитрова стана баба на още едно внуче
“Официално: баба на 3 внучета. С радост ви споделям, че нашето ново съкровище се появи на този свят”, написа певицата във фейсбук в началото на юни, за да се похвали, че семейството ѝ се е увеличило с още един член. Бебето се казва Георги, а щастливата баба сподели негова снимка от изписването му. Под кадъра се появиха стотици пожелания от близки и почитатели, поздравяващи Димитрова.
Ергенът Алек Младенов и Царина станаха семейство
след риалити формата
Звездата от “Ергенът” Алек Младенов и неговата половинка Царина станаха родители през лятото. Обявиха го три месеца по-късно в подкаст, където съобщиха, че имат дъщеричка на 3 месеца. Двойката разкри и интересни подробности за запознанството им, което се е случило на автомобилно изложение в Созопол.
Въпреки че се харесали от пръв поглед, минали цели две години, преди да започнат връзка. Срещат се отново в столично заведение, а месеци по-късно Алек и пише във фейсбук. Връзката им се развива след участието му в шоуто “Ергенът” противно на твърденията, че е влязъл във формата вече обвързан. Младенов остана в историята на предаването с бягството си от финала, на който така и не се появи пред двете претендентки за сърцето му.
Ирена Милянкова стана баба на 39 г.
Ирена Милянкова стана баба едва на 39-годишна възраст през юли. Актрисата и бивш модел сподели снимки във фейсбук на своето новородено внуче. Детето носи името Раян, а негова майка е най-голямата дъщеря на Милянкова - Мелани-Роуз. “Слава на Бога! Роди се Раян! Официално вече съм баба Рени! Не мога да опиша с думи какво щастие е това”, написа в публикация звездата от сериала “Под прикритие”. По-късно сподели снимки от изписването на най-новия член на семейството, на които е с щастливите млади родители. “Най-малката голяма любов в живота ми”, написа Милянкова към кадрите.
Шампионката Елена Бинева вече е майка на Белла
През август Елена Бинева стана майка. Световната шампионка с ансамбъла в съчетанието с пет обръча от София 2018 г. роди момиченце, което носи красивото име Белла. Младата майка бе поздравена за прекрасното събитие от Българската федерация по художествена гимнастика с публикация във фейсбук.
Водещата от Би Ти Ви Натали Трифонова роди Арън
През септември водещата на прогнозата за времето и предаването CoolT по Би Ти Ви Натали Трифонова стана майка. Таткото е състезателят по мотоциклетизъм Мартин Чой, с когото дълго време криха връзката си.
“Светът вече е по-красив”, написа Натали, като сподели кадър на малката ръка на бебето. Семейството избра нестандартното име Арън. Бебето се роди с тегло 3,050 г и ръст 50 см. За Трифонова това е първо дете. Мартин Чой има голяма дъщеря от предишни отношения.
Камелия и мъжът ѝ Цветин посрещнаха Касия
На 22 септември фолкпевицата Камелия обяви, че е станала майка за втори път. Заедно с партньора ѝ Цветин посрещнаха дъщеричка на име Касия. “Днес на този хубав празник искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те.”
Не е известно певицата да е била бременна и не е споделяла публично, че планира второ дете. Първородният ѝ син Баян се роди през 2023 г. И едва тази година певицата разкри, че детето е плод на сурогатно майчинство. Самата тя дълги години се бори с репродуктивни проблеми и е разказвала, че не може да износи бебе. Ето защо феновете ѝ предполагат, че и този път изпълнителката е използвала сурогатна майка.
Актрисата Радина Боршош дари министър Мирослав
Боршош с първо внуче
На 17 ноември актрисата Радина Боршош сподели в социалните мрежи снимка на малката ръчичка на своето новородено момченце и разкри неговото име – Юлиан Томашевич. В трогателното послание тя написа, че сърцето ѝ вече е “пълно” и че семейството е обхванато от неописуемо щастие, което превръща деня в истински празник.
Това е първо дете за Радина и съпруга ѝ - фотографа Владимир Томашевич, с когото се венчаха през 2023 г. Новината предизвика поздравления от приятели, колеги и фенове. За нейния баща и бивш министър Мирослав Боршош пък това е първо внуче.
Лора Караджова с бебе номер три. За Данчо Караджов
- четвърто внуче
“Сега наред си ти! Бебе номер три.
Добре дошъл, мъничък Никола.
Мама скоро ще те води в мола. Но
дотогава много трябва да ядеш.
И не много да ревеш!”
Така в типичния си шеговит стил Лора Караджова обяви в първия ден на декември, че е станала майка за трети път. Певицата роди син на име Никола, а баща ѝ - роклегендата Данчо Караджов, стана дядо на четвърто внуче.
Това е второ общо дете за Караджова и половинката ѝ - диджей Марсел Рохас. Двамата имат един син, а изпълнителката е майка и на момиче на име Алиса - плод на любовта от предишна връзка.
Георги Мамалев се радва
на второ внуче
Бебето се е родило още през октомври, но едва тези дни актьорът разкри за него при свое гостуване по БНТ. Внучето е момченце и носи името Никола.