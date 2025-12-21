Кои са звездните бебета за 2025 г.?

Кристина Димитрова и Ирена Милянкова се сдобиха с внучета,

Камелия - с дъщеря, а Башар Рахал - с първи син

2025 година се превърна в истински празник на новия живот. От първите дни на януари до последните месеци на годината българският публичен свят беше белязан от радостни новини, бебешки усмивки и емоционални признания в социалните мрежи. Актьори, певци, спортисти, телевизионни лица и обществени фигури отвориха нова глава в живота си – тази на родителството, а някои - на горди баби и дядовци.

Стойка Кръстева и съпругът ѝ Борил станаха родители за втори път

На бял свят се появи тяхното момиченце Боряна с тегло 2,980 кг и ръст 48 см.

Двамата вече имат и по-голяма дъщеря, която носи името Цветелина. Тя се роди през 2022 г. Така за семейството на спортистката годината започна с най-важната победа.

През март друга голяма спортистка - Християна Тодорова, роди първото си дете. Една от големите звезди на българската художествена гимнастика посрещна своето момиченце Елиа. Тя дойде на бял свят с тегло 3,2 кг и ръст 51 см.

Щастливата новина беше съобщена от Българската федерация по художествена гимнастика чрез социалните мрежи. Въпреки че Християна пази личния си живот далеч от публичността, появата на първата ѝ рожба беше посрещната с много любов от спортната общност и от всички нейни фенове.

посрещна на бял свят дъщеря си На Благовещение “диамантеното момиче” на гимнастиката Ерика Зафирова стана майка за първи път.

На 25 март, когато се празнува Благовещение, още една от най-успешните ни гимнастички - Ерика Зафирова, стана майка на момиченце. В този символичен ден диамантеното момиче прегърна първата си рожба заедно със своя партньор - бореца Цветан Драганов.

“На Благовещение ни се случи най-голямото щастие в живота – роди се нашата прекрасна дъщеря! Благодарни сме на д-р Мажена Панова за професионализма, търпението и спокойствието, които ни даваше през всички тези месеци, както и в най-важния ден за нас!”, написа Ерика в своя профил в социалните мрежи.

преди да навърши 35 г. Ден преди рождения си ден през април певицата Рут Колева роди син на име Езра Логин Кочишки.

На 17 април певицата Рут Колева и нейният партньор посрещнаха първото си дете – момченце на име Езра Логин Кочишки.

“Този рожден ден е специален. Посрещам го не с чаша вино, а в болнична стая, защото той реши да се появи на бял свят точно един ден преди моя рожден ден и да ми подари най-важната титла в живота ми – майка”, написа тогава изпълнителката. Бебето се роди с тегло 3700 грама, а певицата благодари на медицинския екип и на всички, които са били до нея през бременността и раждането.

Малко преди това Рут каза “да” на любимия си мъж. За първи път пък сподели снимки на бебето в Деня на детето – 1 юни. Направи го чрез кадър от плажа, който озаглави “лятото на Езра”.

Коцев стана баща за втори път Кметът на Варна Благомир Коцев и половинката му Камелия станаха родители на момиченце през май.

През май кметът на Варна Благомир Коцев и съпругата му Камелия станаха родители за втори път. Дъщеря им проплака часове преди церемонията за наградите “Варна”, а щастливият баща обяви развълнувано сам новината от сцената. Семейството има още едно дете - 3-годишен син на име Никола.

Башар Рахал със син

В края на май актьорът и продуцент Башар Рахал и половинката му Любомира Башева станаха родители на син. Щастливата новина сподели самият той с публикация във фейсбук. Това е трето дете за Рахал и първо за актрисата.

През юни той сподели в социалните мрежи и първа снимка на бебето, като предизвика истински фурор сред феновете. На нея Рахал държи Анди в ръцете си и го целува нежно. От първия си брак актьорът вече има две пораснали дъщери - Клоуи и Индия, които много се радват на малкото си братче.

родители на близначки Даяна Ханджиева и Кристиян Ставрев – родители на близначки

Актрисата Даяна Ханджиева и баскетболистът Кристиян Ставрев станаха родители на близначки на 30 май. Двете момиченца се раждат с разлика от 4 минути, като едното тежи с 580 грама повече от другото. Близначките се появяват година и половина след раждането на първото дете на двойката - сина им Антони.

Ханджиева показа снимки на момиченцата още от болницата, без да крие лицата им. “Женското тяло е способно на всичко, вярвайте му”, написа тя към кадрите, на които нежно прегръща новородените бебета. Малко след това разкри и имената им - Ваяна и Елеанора.

Кристина Димитрова стана баба на още едно внуче “Официално: баба на 3 внучета": така Кристина Димитрова обяви, че е станала баба на още едно внуче

“Официално: баба на 3 внучета. С радост ви споделям, че нашето ново съкровище се появи на този свят”, написа певицата във фейсбук в началото на юни, за да се похвали, че семейството ѝ се е увеличило с още един член. Бебето се казва Георги, а щастливата баба сподели негова снимка от изписването му. Под кадъра се появиха стотици пожелания от близки и почитатели, поздравяващи Димитрова.

след риалити формата Звездата от “Ергенът” Алек Младенов и неговата половинка Царина станаха родители през лятото

Звездата от “Ергенът” Алек Младенов и неговата половинка Царина станаха родители през лятото. Обявиха го три месеца по-късно в подкаст, където съобщиха, че имат дъщеричка на 3 месеца. Двойката разкри и интересни подробности за запознанството им, което се е случило на автомобилно изложение в Созопол.

Въпреки че се харесали от пръв поглед, минали цели две години, преди да започнат връзка. Срещат се отново в столично заведение, а месеци по-късно Алек и пише във фейсбук. Връзката им се развива след участието му в шоуто “Ергенът” противно на твърденията, че е влязъл във формата вече обвързан. Младенов остана в историята на предаването с бягството си от финала, на който така и не се появи пред двете претендентки за сърцето му.

Ирена Милянкова стана баба на 39 г. “Официално вече съм баба Рени! Не мога да опиша с думи какво щастие е това” - така Ирена Милянкова обяви, че вече има внуче.

Ирена Милянкова стана баба едва на 39-годишна възраст през юли. Актрисата и бивш модел сподели снимки във фейсбук на своето новородено внуче. Детето носи името Раян, а негова майка е най-голямата дъщеря на Милянкова - Мелани-Роуз. “Слава на Бога! Роди се Раян! Официално вече съм баба Рени! Не мога да опиша с думи какво щастие е това”, написа в публикация звездата от сериала “Под прикритие”. По-късно сподели снимки от изписването на най-новия член на семейството, на които е с щастливите млади родители. “Най-малката голяма любов в живота ми”, написа Милянкова към кадрите.

През август Елена Бинева стана майка. Световната шампионка с ансамбъла в съчетанието с пет обръча от София 2018 г. роди момиченце, което носи красивото име Белла. Младата майка бе поздравена за прекрасното събитие от Българската федерация по художествена гимнастика с публикация във фейсбук.

Водещата от Би Ти Ви Натали Трифонова роди Арън

През септември водещата на прогнозата за времето и предаването CoolT по Би Ти Ви Натали Трифонова стана майка. Таткото е състезателят по мотоциклетизъм Мартин Чой, с когото дълго време криха връзката си.

Камелия и мъжът ѝ Цветин посрещнаха Касия

На 22 септември фолкпевицата Камелия обяви, че е станала майка за втори път. Заедно с партньора ѝ Цветин посрещнаха дъщеричка на име Касия. “Днес на този хубав празник искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те.”

Не е известно певицата да е била бременна и не е споделяла публично, че планира второ дете. Първородният ѝ син Баян се роди през 2023 г. И едва тази година певицата разкри, че детето е плод на сурогатно майчинство. Самата тя дълги години се бори с репродуктивни проблеми и е разказвала, че не може да износи бебе. Ето защо феновете ѝ предполагат, че и този път изпълнителката е използвала сурогатна майка. На 17 ноември актрисата Радина Боршош стана майка за първи път

Боршош с първо внуче

На 17 ноември актрисата Радина Боршош сподели в социалните мрежи снимка на малката ръчичка на своето новородено момченце и разкри неговото име – Юлиан Томашевич. В трогателното послание тя написа, че сърцето ѝ вече е “пълно” и че семейството е обхванато от неописуемо щастие, което превръща деня в истински празник.

Лора Караджова с бебе номер три. За Данчо Караджов

- четвърто внуче

“Сега наред си ти! Бебе номер три.

Добре дошъл, мъничък Никола.

Мама скоро ще те води в мола. Но

дотогава много трябва да ядеш.

И не много да ревеш!”

Така в типичния си шеговит стил Лора Караджова обяви в първия ден на декември, че е станала майка за трети път. Певицата роди син на име Никола, а баща ѝ - роклегендата Данчо Караджов, стана дядо на четвърто внуче.

Това е второ общо дете за Караджова и половинката ѝ - диджей Марсел Рохас. Двамата имат един син, а изпълнителката е майка и на момиче на име Алиса - плод на любовта от предишна връзка.

Георги Мамалев се радва

на второ внуче

Бебето се е родило още през октомври, но едва тези дни актьорът разкри за него при свое гостуване по БНТ. Внучето е момченце и носи името Никола.