ЧРД на Петя Димитрова, за която да си лидер, не е позиция, а отношение към хората и бъдещето

Има хора, за които думите “не мога” не съществуват. Когато човек има ясни цели, дисциплина и подготвен ум, възможностите нямат граници. Петя Димитрова го доказва - и като главен изпълнителен директор на Пощенска банка, и като председател на Асоциацията на банките в България. За нея лидерството не е позиция, а отношение към работата, към хората и към бъдещето. Със своята енергия, професионализъм и визия тя е пример за модерно лидерство, устойчивост и последователност.

Желаем ѝ здраве, плавен преход към еврото и още много успехи!