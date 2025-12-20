ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Внимание! Черен лед по пътищата в най-натовареното...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21947294 www.24chasa.bg

ЧРД на Петя Димитрова, за която да си лидер, не е позиция, а отношение към хората и бъдещето

1224

Има хора, за които думите “не мога” не съществуват. Когато човек има ясни цели, дисциплина и подготвен ум, възможностите нямат граници. Петя Димитрова го доказва - и като главен изпълнителен директор на Пощенска банка, и като председател на Асоциацията на банките в България. За нея лидерството не е позиция, а отношение към работата, към хората и към бъдещето. Със своята енергия, професионализъм и визия тя е пример за модерно лидерство, устойчивост и последователност.

Желаем ѝ здраве, плавен преход към еврото и още много успехи!

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване