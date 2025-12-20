Две са истинските приятелки на Парцалев - Стоянка Мутафова и Лили Иванова

Фондацията на примата финансирала спектакъла със Сатиричния театър, посветен на 100-годишнината на любимеца на народа

Три са били най-важните жени в живота на великия Георги Парцалев - неговата майка и най-добрите му приятелки - Лили Иванова и Стоянка Мутафова. Освен многото истории в преплетения им житейски път, ги свързва и една уникална седефена броеница, неслучайно разделена на три части от майката на великия комик. Но за нея - по-нататък в текста.

С многобройни събития през отиващата си 2025 г. България отбеляза 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев. Георги Парцалев с родителите си в Рилския манастир

БНБ пусна една от последните си левови възпоменателни монети, посветена на юбилея, през юни, малко преди рождената дата на Парцалев. Кино “Одеон”, а и БНТ организираха панорама на филмите с негово участие, а в родния му град Левски вицепрезидентът Илияна Йотова откри скулптурната композиция “Земляците”. Разположена на централния площад в града, тя представя оживен разговор между трима души, прославили града: Георги Парцалев, Григор Вачков, който е от близкото до Левски село Трънчовица, и писателя Дончо Цончев.

Но докато всички тези събития са повече или по-малко подкрепени от институции, емоционалната поанта на честването – спектакълът “100 години Георги Парцалев” на 14 декември в зала 1 на НДК с участието на Сатиричния театър и на Лили Иванова,

нямаше как да се случи, ако не беше самата Лили Иванова

Не само идеята за спектакъла, но и разходите по организирането му са поети от нейната фондация. Всъщност приходите и от двата нейни концерта предходните вечери в зала 1 на НДК, и от самия спектакъл с участието на цялата трупа на Сатирата, са отишли изцяло за мегаспектакъла, посветен на любимеца на българската публика. А той се подготвя от близо година и е цяло чудо, че подробностите за такова мащабно събитие останаха в тайна почти до провеждането му. Пластиката на актьора в дома на Лили Иванова с част от неговата любима седефена броеница.

Това е един от редките случаи у нас, в който един артист прави и невъзможното, за да се чества друг голям артист.

Лили е чувствителна на тема памет, издават от обкръжението ѝ и още миналата година, щом се сеща, че наближава юбилеят, замисля това да стане с голям спектакъл.

Всъщност по-точно е да се каже, че Лили е чувствителна на тема забрава на големите творци. Случаят с Емил Димитров е живо доказателство. Когато певецът получава инсулт през лятото на 1999 г., той минава през стандартната процедура и е откаран в болницата на МВР. Която не е лошо болнично заведение, но в никакъв случай не може да се нарече място, в което трябва да се лекува човек с такива големи заслуги към България.

“Когато научих, сякаш целия ми живот ми мина през очите – от първия път, в който го видях, до последните ни срещи. Отидох да го видя, след това го посетих още няколко пъти. Купувах цветя от една цветарница на Руски паметник и жената, която ги продаваше, като разбра за кого са, добави един букет и от нея”, пише Лили Иванова в книгата “Истината”. Скулптурната композиция "Земляци" в град Левски: Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев

После впряга всичките си връзки и успява да издейства да приемат Емил Димитров в Правителствена болница, за да получи по-адекватно възстановяване.

Какво обаче свързва Лили с Парцалев?

Двамата се запознават през 1962 година, когато прохождащата все още певица е пратена на лятно турне из страната с модерните по онова време форми “За всекиго по нещо”. Това са програми, в които обикновено участват народна и естрадна певица, актьори, които изпълняват скечове, имитатори, буфосинхронисти и повече или по-малко известни инструменталисти.

Лили Иванова обикновено била пришивана към оркестъра, който съпровожда Емил Димитров и Мария Косева – и двамата вече утвърдени звезди.

Но Лили някак си се сближава повече с актьорите, особено с Георги Парцалев и със Стоянка Мутафова. Години по-късно разказвала на дъщерята на Мутафова – Муки, че всъщност майка ѝ я е научила да носи високи токчета на сцената.

По-точно я е заставяла. Лили предпочитала да се обува практично и удобно, но актрисата редовно ѝ се карала, казвайки ѝ, че ще стане голяма звезда и е редно да се научи да ходи на високи токчета.

Не толкова за визуално повишаване на ръста, колкото за да придобие по-женствена и грациозна походка.

Съветът на Мутафова се следва стриктно от Лили и до ден днешен – нейните сценични обувки са с уникално високи токове, стигащи до 13 и дори до 15 сантиметра.

В основата на приятелството с Парцалев първоначално е възхищението на Лили от харизмата на актьора и от това, че умее да приковава до такава степен вниманието на публиката към себе си, че е в състояние да държи цял стадион с хора в плен на своя талант.

Другото, което сближава и двамата и ги отличава от останалите творци на сцената, е че те са на практика самоуки. Нито Парцалев е завършил театрална школа, нито Лили Иванова музикално училище или консерватория. И двамата са постигнали нещо благодарение на вътрешни заложби, желание за усъвършенстване и като попиват всичко, което смятат за ценно, от други творци.

Но освен колеги те са и големи приятели.

Чувствителността и различността на Парцалев впечатляват много Лили Иванова и те често са си ходели на гости

Години по-късно, когато Парцалев вече не е между живите, майка му Веси признава на Илиян Йорданов от град Левски, който в момента организира дома музей на Парцалев, че единствените истински приятелки на сина ѝ са били Стоянка Мутафова и Лили Иванова.

И му предава вещ, част от която в момента притежава Лили - неговата любима голяма броеница от седефени мъниста, която навремето майка му успява да спаси от изгаряне.

Броеницата има интересна история. През 1968 г. единствената тогава българска телевизия заснема тв вариант на “Човекът от Ла Манча” по музика на Мич Лий – нашумял навремето мюзикъл. Парцалев много се надява да му дадат ролята на Дон Кихот, за която е мечтал винаги, но в последния момент избират Коста Цонев, а Никола Анастасов - за Санчо Панса. Когато научава това,

от яд Парцалев хвърля броеницата си в камината, но майка му успява да я извади навреме

След смъртта на актьора през 1989 г. я разделя на три части. Едната ще бъде експонат в музея, другата остава у Илиян, а третата е подарена на Лили Иванова, за да има нещо за спомен от скъпия си приятел.

Спектакълът миналата неделя завърши именно с изображението на Парцалев като Дон Кихот. Това беше най-трогателният момент, в който анимираното холографско изображение на големия актьор каза няколко изречения от безсмъртната творба на Сервантес. И сякаш Парцалев изигра най-после тази роля, макар и посмъртно.

Майката на Парцалев съхранява дълги години и други негови вещи, които също ще отидат в музея. Две от тях - червеното куфарче, с което ходел на училище, и една палитра с гримове, донесена навремето от Съветския съюз, която актьорът използвал през цялата си кариера, са били в дома на Лили Иванова тази година, за да ги разгледа. В музея ще отидат също и обзавеждането от апартамента му, някои лични костюми, дрехи и други вещи. Стоянка Мутафова

На 8 май Лили събира най-големите звезди в подкрепа на болни колеги

Лили Иванова е поканила едни от най-големите имена на българската попмузика за съвместен благотворителен концерт на 8 май в зала “Арена 8888”, съобщиха от фондацията на певицата.

Освен самата нея в шоуто ще участват Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова, братя Аргирови, Дара и Михаела Маринова заедно с оркестъра на Музикалния театър “Стефан Македонски” с диригент Димитър Косев.

Всички те представят свои хитове в съвсем нови аранжименти за голям орекстър и LI Оркестра с ръководител и музикален продуцент Ангел Дюлгеров.

Звездите ще пеят без хонорар, а събраните пари от билети и дарения ще бъдат използвани за Здравния фонд за лечение на артисти към Съюза на артистите в България. В концерта ще участват и много изявени български актьори - на живо или чрез специални видепослания.